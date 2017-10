AaB hev smal sejr over oprykkere

FODBOLD: AaB fik tre vigtige point i jagten på mesterskabsspillet, da de søndag slog FC Helsingør knebent. Det blev 1-0 på Aalborg Portland Park.

AaB startede med et overtag og havde flere chancer. Pavol Safranko fik den første store af slagsen, da et hjørnespark fra Edison Flores tog turen ind over det lille felt.

Frederik Børsting forsøgte sig i 25. minut med at gå i duel med målmand Mikkel Bruhn. Her fik han bolden fra Helsingør-keeperen, men AaB’eren skød over mål fra kanten af feltet. Børsting kunne til gengæld deltage i et AaB-mål, da han få minutter senere skød på mål efter et fladt indlæg af Jakob Ahlmann. Det skud rettede Jannik Pohl af og blev noteret for målet til 1-0.

Den føring fik hjemmeholdet mulighed for at udbygge i 32. minut. Her blev der dømt hånd på bolden i Helsingør-feltet, hvilket bragte Pavol Safranko på plettet for at sparke straffespark. Men et lavt skud i venstre side blev blokeret af Mikkel Bruhn.

Umiddelbart efter pausen så det ud til, at Robert Kakeeto havde hånd på bolden i eget felt. Men Dennis Mogensens fløjte forblev tavs.

20 minutter inde i anden halvleg var Christian Køhler tæt på at bringe FC Helsingør foran. Men langskuddet ramte overlæggeren.

Kort efter blev Pavol Safranko sendt ind i feltet af Edison Flores. Slovakken lagde bolden af midt i feltet til Jannik Pohl, som dog skød forbi.

Til sidst bølgende spilovertaget og chancerne mellem holdene, da FC Helsingør kom længere frem på banen. Men det blev aldrig til mere end Jannik Pohls mål.