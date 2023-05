AaB holder fast i cheftræneren

FODBOLD: Oscar Hiljemark overtog for to måneder siden cheftrænerposten for AaB, og i alt har den 30-årige svensker i to omgange stået i spidsen for det nordjyske superligamandskab i indtil videre 13 betydende kampe.

AaB og Hiljemark har nu valgt at fortsætte samarbejdet.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Forinden har han siden sit karrierestop som spiller i sommeren 2021 varetaget rollen som assistenttræner i AaB. Oscar Hiljemark er godt i gang med sin påkrævede UEFA Pro-uddannelse, hvilket er den højeste trænerlicens i europæisk fodbold, skriver AaB endvidere.

Oscar Hiljemarks vej til AaB Oscar Hiljemark kom til AaB efter en sæson hos Dynamo Moskva, mens det tidligere i karrieren var blevet til flere end 200 førsteholdskampe for klubber som PSV Eindhoven, Genoa CFC, Palermo FC og Panathinaikos FC. Inden han blev solgt i 2013 blev det til 75 kampe og et svensk mesterskab hos IF Elfsborg. Også i tiden i Holland blev det til et nationalt mesterskab. Landsholdskarrieren inkluderer 28 A-landskamoe og deltagelse i både EM-slutrunden i 2016 og VM-slutrunden i 2018. Ligeledes var Oscar Hiljemark anfører, da Sverige i 2015 vandt guld ved EM-slutrunden for U/21-landshold. For AaB blev det til 11 officielle kampe og en enkelt scoring, inden overgangen til trænerrollen. AaB VIS MERE

- Vi har lært Oscar godt at kende i de seneste par måneder og er overbeviste om, at han er den rigtige træner for fremtidens AaB. Holdets præstation og alle spillere har udviklet sig markant i løbet af de seneste uger under ham og hans stab, og vi ser frem til sammen at fortsætte dette momentum i de næste måneder og år, siger Jan Peters, midlertidig sportslig ansvarlig i AaB.

- Oscar er en proaktiv og ambitiøs træner og leder med en klar mening og samtidig meget åben for nye input. Han har stor fodboldforståelse og er klar og direkte, og hans professionelle mentalitet smitter af på både staben og spillerne, fortsætter han.

For Oscar Hiljemark, der sammen med AaB er ubesejret i sine seneste syv betydende kampe, var det en nem beslutning at forpligte sig yderligere til AaB.

Han siger, at han lige fra begyndelsen har oplevet en stærk opbakning fra alle i og omkring klubben:

- Mine ambitioner for AaB er store, og lige nu er fokus rettet mod pokalfinalen og de tre vigtige kampe i Superligaen, og vi går all-in på at skabe en succesfuld afslutning på sæsonen.

AaB spiller torsdag klubbens 13. pokalfinale i historien, hvorefter der venter tre afsluttende opgør i 3F Superligaen mod FC Midtjylland, Lyngby Boldklub og Silkeborg I.F.