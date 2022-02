AaB holder fast i ungt stortalent

FODBOLD:I en lang årrække har AaB været begunstiget af gode målmænd, og den vane fortsætter med Theo Sander, der fyldte 17 år i januar.

Theo Sander indgår i foråret i målmandsteam med Jacob Rinne, mens Andreas Hansen er udlejet til FC Nordsjælland.

Det oplyser AaB i en pressemeddelelse.

Theo Sander kom som 12-årig til AaB fra partnerklubben Gug Boldklub og har også i en endnu yngre alder spillet for partnerklubberne Støvring I.F. og I.F. Frem Skørping.

Læs mere under billedet.

Foto: Lars Pauli

- Theo er et målmandstalent udover det sædvanlige, og som vores målmandstræner Poul Buus udtrykker det, så er Theo er bygget til at stå i mål. Han har en god højde, en god statur, han er rolig, mentalt stærk, og så er han skarp på stort set samtlige målmandsfærdigheder, fortæller Inge André Olsen, AaB’s sportschef.

Theo Sander, der allerede som 15-årig blev rykket op på AaB’s U/19 Liga-mandskab er stolt af sine nye kontrakt, forlyder det i pressemeddelelsen:

- AaB er klubben, jeg gerne vil spille i. Jeg vil gerne udvikle mit spil med fødderne og selvfølgelig også blive bedre i redningsdelen. Og med den nye aftale har jeg vished om, at jeg befinder mig i et godt miljø, hvor jeg kan udvikle mig. Jeg skal have noget mere erfaring med flere træninger og reserveholdskampe, og drømmen er selvfølgelig på et tidspunkt, at spille på Aalborg Portland Park, stå foran fansene og vise, hvad jeg kan, lyder det fra Theo Sander.

Theo Sander har endnu sin officielle debut til gode for Hele Nordjyllands Hold, hvorimod det i landsholdssammenhæng foreløbig er blevet til fire ungdomslandskampe for Danmark.