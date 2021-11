AaB holder historisk godt niveau på tilskuerpladserne: De røde lamper skal tændes

FODBOLD:Der er stor interesse for at sikre sig en billet til AaB’s sidste kamp i 2021. Hjemmekampen mod FC København den 28. november er således i ”fare” for at blive udsolgt, hvilket blot understreger, at AaB har fået skabt et godt produkt i forhold til at lokke folk på stadion.

- Det er jo noget, vi har arbejdet på i et par år nu. Som det ser ud lige nu, så er denne halvsæsons tilskuersnit kun overgået af to mesterskabssæsoner i 2008 og 2014. Det siger lidt om, hvor godt det er gået med at få folk på Aalborg Portland Park efter coronanedlukningen, siger AaB-direktør Thomas Bælum.

- Vi har jo en ambition om 10.000 mennesker på stadion, og så er det ikke nogen dårlig start, at vi efter genåbningen har haft lige under 7000 tilskuere i snit. Her skal vi endda huske på, at vi havde kampen mod FC Midtjylland i tiden, hvor der stadig var restriktioner, og vi har endnu ikke haft hverken Brøndby eller FCK på besøg, som normalt er kampe, der trækker snittet op, siger Bælum.

Med den store interesse for FC København-kampen er det mere eller mindre sikkert, at AaB kan se tilbage på en af de bedste halvsæsoner i forhold til tilskueropbakningen.

- Det her er kulminationen på det første halvår, hvor vi har haft mulighed for at vurdere frugten af vores tiltag for at skabe bedre rammer på og omkring stadion i forbindelse med kampe. Derfor kunne det også være meget sjovt, hvis vi endte med at kunne melde udsolgt til årets sidste kamp, siger Thomas Bælum.

Seneste melding fra AaB var, at man har over 8500 billetter ude til kampen.

AaB-direktøren er opmærksom på, at man i løbet af efteråret har haft mange førstegangsbesøgende på stadion, og det har været vigtigt, at de har fået en oplevelse, der danner grundlag for flere besøg på Aalborg Portland Park.

- Det handler om at give folk en totaloplevelse, og det kan vi gøre med de mange nye tiltag. Samtidig har vi fået en masse tilbagemeldinger på, at det er godt med blandt andet fanzonen, der betyder, at folk kommer tidligere på stadion eller til aktiviteterne udenfor stadion, siger Thomas Bælum.

- Så konklusionen er, at vi er godt på vej i forhold til de tiltag vi har arbejdet med i 2,5 år, siger AaB-bossen.

Med over en uge til den meget populære hjemmekamp mod FC København kan der sagtens nå at tikke nye corona-restriktioner ind, men det er ikke noget, som bekymrer Thomas Bælum, og kravet om visning af coronapas i forbindelse med superligakampe er heller ikke noget problem for direktøren.

- Vi har naturligvis taget højde for den situation, så vi sætter ekstra servicepersonale på, og vi kan igen kun opfordre folk til at komme tidligt på stadion, så der er god tid til at komme ind. Vi sætter ekstra folk ud, der skal huske folk på, at de skal have coronapasset klar til visning. De skal skrue helt op for lysstyrken i telefonerne, og så skal vi nok få det hele til at glide, siger Thomas Bælum.

