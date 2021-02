AaB hyrer erfaren sportschef

FODBOLD:AaB Kvinde Elitefodbold ansætter Regin Iversen som ny sportschef hos AaB Kvinder. Det fortæller klubben i et opslag på dens Facebook-side.

- Det bliver en spændende opgave i en spændende klub med masser af potentiale, som skal udnyttes – det er noget, jeg virkelig ser frem til, og som jeg er sikker på bliver rigtig godt, lyder det fra AaB's nye sportschef på kvindefronten, Regin Iversen.

Regin Iversen kommer fra en tidligere stilling i FC Thy Thisted Q, som AaB's kvinder møder i den første kamp i Thisted

- Det bliver selvfølgelig mærkeligt at skulle starte med den kamp. Det kan jeg jo ikke rende fra, udtaler Regin Iversen.

- Jeg har været i Thy i 20 år med de sidste tre som sportschef med okay resultater, som man siger på nordjysk, så det bliver uden tvivl mærkeligt at skulle vende derop som modstander, men det kan jeg sagtens skille ad. Jeg ser frem til opgaven her i AaB Kvinde Elitefodbold og det opgør bliver selvfølgelig med rød-hvide briller på, siger Regin Iversen til klubbens Facebook-side.

- Fra min tid i FC Thy Thisted Q har jeg selvfølgelig gjort mig nogle vigtige erfaringer, omkring hvordan man lag for lag bygger et hold og organisation op uden at forcere for hårdt.

Regin Iversen skal mandag aften mødes for første gang med spillertruppen.

- Jeg ser utrolig meget frem til at møde spillertruppen i aften. Nu har jeg siddet som sportschef i anden klub, hvor vi har haft lidt kendskab til nogle af spillerne i truppen, da jeg ser utrolig meget talent og potentiale i AaB-mandskabet og det potentiale ser jeg meget frem til at få lov til at arbejde med og bidrage til at føre ud på fodboldbanen.