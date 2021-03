AaB-tilgang kan give plads til et salg og dække flere pladser

FODBOLD:AaB offentliggjorde onsdag, at de henter 24-årige Anders Hagelskjær til sommer. Her får han en kontrakt på tre år hos nordjyderne. Det skal ifølge sportschef Inge André Olsen styrke konkurrencen.

Det fortæller han til NORDJYSKE.

- Anders skal give os en lidt kraftigere konkurrence på stopperpladsen. Vi har jo sagt farvel til Jores Okore og Kasper Pedersen, så nu har vi tre stoppere i Ross, Granli og Thelander. Men vi vil i udgangspunktet gerne have fire stoppere. Skulle der ske noget, så har vi dækning i truppen, siger nordmanden.

Det betyder også, at AaB med god samvittighed kan sælge en forsvarsspiller, hvis interessen skulle opstå i den nære fremtid. Det skete for eksempel, da Jores Okore for kort tid siden blev solgt til kinesiske Changchun Yatai FC.

- Vi var ikke bange for at sælge ham, fordi vi har de spillere, som vi har, siger Inge André Olsen.

Det kunne for eksempel være 20-årige Mathias Ross, som tidligere har været oppe og vende som et aktuelt salgsemne i AaB. Gennem de seneste uger har han kæmpet sig tilbage på holdet, hvor Rasmus Thelander og Daniel Granli lignede den foretrukne duo i starten af året.

- Der er en stærk konkurrence, men vi har også spillere i truppen, som er prioriteret. En ung spiller som Mathias Ross er en prioriteret spiller i AaB. Det vil altid være sådan, at en ung spiller er ude i en periode og skal kæmpe lidt. Men det har Ross gjort på en fremragende måde. Han er kommet fantastisk stærkt tilbage, siger AaB-sportschefen.

Anders Hagelskjær er også valgt på baggrund af sin stærke venstrefod. Det er nemlig kun Vladimir Prijovic, som er venstrefodet af midtstopperne i AaB. Men den 18-årige serber er fortsat langt fra superliganiveau.

- Prijovic er ung. Han har brug for tid og skal udvikle sig yderligere. Derfor ser vi det som en stor fordel, at Anders Hagelskjær er venstrefodet. Han kan gå ind og spille med det samme og skærpe vores konkurrence, siger Inge André Olsen.

Foruden at styrke konkurrencen i det centrale midterforsvar kan Anders Hagelskjær også dække venstre back, hvilket glæder nordmanden.

- Han er god på bolden. Han er en spillerende midtstopper. Vi har en plan for, hvad vi vil udvikle på, men han har et godt udgangspunkt med en fin højde og en god venstrefod, lyder Inge André Olsens umiddelbare beskrivelse af Silkeborg-spilleren.

AaB sendte i januar den 19-årige midtstopper, Thomas Christiansen, til Vendsyssel FF. Derudover blev forsvarsspilleren Anders Bærtelsen solgt til selvsamme klub i august. Dermed har AaB vinket farvel til fire midtstoppere siden sommer.