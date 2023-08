AaB-indkøb strålede og har et bud på, hvorfor holdet ikke gjorde det

Melker Widell, der kom til AaB fra svenske Landskrona denne sommer, har fået en drømmestart i det nordjyske. Søndag eftermiddag blev han noteret for både en assist og en scoring, da AaB slog Hillerød 3-0 på Aalborg Portland Park.

Holdet spillede dog ikke ligefrem fremragende, men ikke desto mindre fører AaB fortsat 1. division.

Melker Widell havde en vigtig fod med i AaB's 1-0-mål, da han spillede Oliver Ross fri med en genial aflevering.

- Jeg forsøgte at komme ind i boksen, men der var lidt trængt. Så afleverede Oliver til mig, og jeg så i øjeblikket, at han løb bag mig. Med lidt held og kvalitet, så rullede jeg den frem til ham, fortæller han om sin assist.

I anden halvleg kronede Melker Widell sin egen indsats med sit første mål på Aalborg Portland Park. Et mål bygget på drivkraft, dribling og viljestyrke, hvilket han også var yderst tilfreds med.

- Jeg har scoret bedre mål, men et mål er et mål. Så det føltes virkelig godt, siger Melker Widell med et smil.

Svenskeren scorede målet til 3-0 mod Hillerød på Aalborg Portland Park. Foto: Martin Damgård

Selvom svenskeren er startet godt i AaB, er der fortsat plads til forbedring. Holdet lavede mange fejlpasninger, tog flere dårlige beslutninger med bolden og skabte ikke ligefrem et overflod af chancer.

- Det, jeg savnede i dag, var kvaliteten på bolden. I de andre kampe, når det har gået lidt skidt, synes jeg, at det er forsvarsspillet, som ikke har siddet der. I dag, synes jeg, at vi savnede offensiv kvalitet, siger svenskeren om AaB's boldomgang.

- Vi tager trods alt tre point, holder nullet og scorer tre mål. Det er jo vigtigt, at vi kan spille dårlige kampe, men at forsvaret har så meget kvalitet, at vi stadig vinder.

Én af årsagerne til det mangelfulde pasningspil kan ifølge svenskeren muligvis findes i et hårdt program. Så sent som torsdag aften var AaB i kamp i Hobro og havde kun to restitutionsdage til søndagens opgør.

- Det er vigtigt, at vi også vinder sådanne kampe, hvor man er lidt trættere. Så nu får vi en frisk start til næste uge, så det er bare positivt, fortæller Melker Widell.

Cheftræner enig

AaB's cheftræner Oscar Hiljemark melder sig ligeledes enig med det svenske stjerneskud om mængden af kampe, og at holdet ikke kom ud med det udtryk, han ønskede.

- Vi spillede en ekstrem og intens kamp for to dage siden, og den virkede til at have sat sig i benene. Jeg synes ikke, at vi fik fart i hverken spillet med eller uden bold.

Cheftræner Oscar Hiljemark var ikke tilfreds med det spil som AaB lagde for dagen. Foto: Martin Damgård

Efter et kvarters spil af søndagens kamp holdt den svenske cheftræner et taktisk møde med spillerne, hvor han forsøgte at instruere spillerne.

- Vi måtte korrigere, hvilket er stærkt af spillerne, at de forstod at akklimatisere sig til situationen, fortæller han.

- Det var jo ikke en super god fodboldkamp. Så jeg nød ikke kampen, men det er jo de tre point, der tæller, siger Oscar Hiljemark.