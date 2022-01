AaB intensiverer jagten: Inge André Olsen gør status på Malta

FODBOLD:AaB tog søndag hul på tredjedagen af superligaholdets træningslejr på Malta, og det er fortsat med assistenterne Rasmus Würtz og Oscar Hiljemark som træningsansvarlige. Imens jagter sportschef Inge André Olsen en ny cheftræner i kulissen,

- Vi kører på, og så sent som lørdag aften havde vi samtaler. Nu nærmer vi os et sted, hvor der også starter nogle egentlige forhandlinger, fortæller AaB-bossen, der ikke tør love en afklaring til et bestemt tidspunkt.

- Tingene kan gå stærkt, men jeg ved jo også af erfaring, at det kan trække lidt ud. Det kan sagtens være, at vi har en træner på plads i løbet af nogle dage, men det er ikke kun op til os. Når man ikke kontrollerer alt i processen, er det svært at give en præcis tidshorisont, lyder det fra Inge André Olsen.

Går efter en langsigtet løsning

Den udtalelse flugter med Thomas Thomasbergs navn, der er det varmeste på rygtebørsen. Han er på kontrakt hos Randers FC og skal derfor købes fri.

Én ting er dog sikkert. Sportschefen vil ikke lade sig stresse til at lande en halv eller midlertidig løsning på cheftrænerproblematikken.

- Vi går efter en langsigtet løsning, og heldigvis har jeg stor tillid til den stab, der står for træningen i øjeblikket. Der har været god intensitet på hernede og spillerne virker fokuserede.

Inge André Olsen er i det hele taget godt tilfreds med forholdene på Malta, som AaB for første gang benytter til en træningslejr.

- Alt fungerer godt, og i modsætning til, hvis vi var taget til Spanien, er vi hernede sikret eksklusivitet hele vejen rundt. Vi ved, at vi er det eneste hold på vores hotel, og at vi har fuld råderet over træningsbanen.

- Samtidig synes jeg også, det er vigtigt, at spillerne prøver noget nyt. Jeg har selv været på træningslejr 20 år i træk på La Manga (i Spanien, red.) og ved, hvor kedeligt det kan være, påpeger nordmanden.

Han glæder sig samtidig over, at det er lykkes AaB at få hele truppen med til Malta og indtil videre har undgået, at covid-19 har sat en kæp i hjulet på holdets forårsforberedelser

- Jeg var lidt bange for opstarten, fordi der var meget smitte i omløb i Danmark. Men måske var det god timing at rejse ud nu, hvor alle har fået en boostervaccine, og hvor smitten måske vil være på vej ned igen, når vi kommer tilbage til Danmark, lyder Inge André Olsens håb.

Fotos: Lars Pauli

