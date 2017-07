AaB jagter en eller to forstærkninger

FODBOLD: Michael Lansing, Jores Okore, Kristoffer Pallesen og Filip Lesniak er denne sommers tilføjelser til AaB’s superligatrup, men inden transfervinduet lukker 1. september, er kvartetten som minimum blevet til en kvintet.

Sportsdirektør Allan Gaarde er således fortsat på jagt efter forstærkning. Denne gang til den offensive del af banen.

- Vi vil gerne forstærke os i offensiven, og det arbejder vi på. Der kommer ikke til at ske revolutioner af vores trup i den sidste del af transfervinduet, men planen er, at der skal ske noget, siger Allan Gaarde.

Sportsdirektøren afviser dog ikke, at den resterende del af transfervinduet kommer til at føre mere end en forstærkning med sig.

- Der er over en måned tilbage af transfervinduet, og vi har ikke lagt os fast på antallet endnu, for det afhænger også af, hvad der er muligt. Der kommer som sagt ikke til at ske store udskiftninger, men om der kommer en eller to spillere til, må tiden vise, siger Allan Gaarde.

Han er klar til at være på arbejde helt indtil transfervinduet lukker ved udgangen af august.

- Det kan godt være, at der først sker noget til sidst, for det er i hvert fald helt sikkert, at vi ikke kommer til at gøre noget forhastet. Det er heller ikke den eller de spillere, der kommer til, der kommer til at sikre vores sæson. Det ansvar hviler primært på de spillere, vi allerede har i truppen, og den opgave har vi stadig en fast tro på, at de kan løse, siger Allan Gaarde.