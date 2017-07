AaB jagter stadig målmager

FODBOLD: AaB indgik mandag en lejeaftale med den brasilianske offensivspiller Yann Rolim, der dermed bliver den fjerde nye mand i AaB-trøjen denne sommer.

Men AaB er stadig ikke færdige med at handle. Det fortæller sportsdirektør Allan Gaarde.

- Han skal ikke forveksles med en targetangriber. Han er mere spilleren med den gode boldbehandling og de gode assists. Han har en god sparketeknik - især med højre fod - Så man skal ikke se ham her som en decideret målmager, siger Allan Gaarde.

- Så vi er stadig på jagt efter yderligere en offensiv forstærkning, og det må meget gerne være en spiller, der kan lave mange mål, siger han.

- Og så vil jeg meget gerne understrege, at vi stadig har stor tillid til vores nuværende trup. Vi har tillid til, at den kan levere på et niveau, så vi kan få opfyldt vores målsætning, siger Allan gaarde.

Søndag spiller AaB på udebane mod OB - indtil videre er det kun blevet til et point i tre kampe.