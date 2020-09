AaB-jubel over aftale med succesfirma

AALBORG:AaB-direktør Thomas Bælum satte skub i spekulationerne, da han onsdag delte en opdatering på det sociale medie LinkedIn med et foto af sig selv foran Aalborg Lufthavn ledsaget af teksten: "Der er fart på den kommercielle afdeling for tiden og både på og udenfor banen går vi en fantastisk sæson i møde. Vi skal i dag byde en superstjerne velkommen i AaB-familien. Det er naturligvis ikke Messi, da han har sine bedste år bag sig!"

Torsdag morgen afslører klubben så i en pressemeddelelse, at AaB har indgået et stort, treårigt samarbejde med it-virksomheden Netcompany om AaB’s talentafdeling, som nu skifter navn fra AaB Talent til AaB Akademiet.

Netcompany er et dansk børsnoteret it-selskab med hovedsæde i København med over 3000 ansatte og med kontorer i seks lande. Virksomheden omsatte i 2019 for 2,5 mia., kr. Grundlæggeren og firmaets direktør er André Rogaczewski, der har polske rødder, men er opvokset nær AaB’s træningsanlæg i Aalborg Øst.

15 spillere i AaB’s nuværende 3F Superligatrup har været igennem AaB’s talentafdeling, og AaB skriver i en pressemeddelelse, at mulighederne for at skabe flere store nordjyske fodboldtalenter bliver endnu bedre i kraft af samarbejdet med Netcompany, der skal tegne fremtiden for AaB Akademiet.

Samarbejdet giver en platform til en optimering af AaB’s talentafdeling blandt andet med øget individuel træning, mentaltræning og bedre muligheder for international matchning, og samtidig skal et større samarbejde mellem Aalborg Universitet, Netcompany og AaB være med til at styrke brugen af data omkring 3F Superligaholdet.

Projekter på folkeskoler i Aalborg Øst

Derudover omfatter samarbejdet et fokus på at stimulere og udbrede breddeidrætten i Aalborg Øst gennem projekter på nærliggende folkeskoler. Ligeledes vil samarbejdet gennem projekter med Aalborg Universitets tekniske uddannelser dyrke innovation og iværksætteri i Nordjylland.

- Med etableringen af AaB Akademiet tager vi et stort skridt i videreudviklingen af talentarbejdet i AaB, der er en vigtig grundpille i klubben og strategi Nordkraften og som har sendt en lang række af spillere igennem til vores 3F Superligahold, og det glæder os meget, at Netcompany kan se muligheder i en styrkelse af talentudviklingen i AaB, siger AaB’s administrerende direktør Thomas Bælum og fortsætter:

- Ud over at udvikle fremtidens nye nordjyske fodboldtalenter vil samarbejdet med Netcompany omkring AaB Akademiet også være med til at inspirere og motivere børn og unge i lokalområdet og på den måde udbrede foreningslivet og breddeidrætten i Aalborg Øst.

Fortrinlige muligheder

At AaB Akademiet også kan være en motivation og inspiration for børn og unge i Aalborg Øst, betyder meget for Netcompanys direktør André Rogaczewski.

- Gennem min opvækst i Aalborg Øst har jeg oplevet værdien af en sund barndom med et godt foreningsliv og gode venner, og de relationer skaber man i særdeleshed gennem sport. Derfor har jeg lyst til at sikre, at unge i Aalborg Øst får den samme gode vej til et godt fællesskab, som jeg selv havde, og mulighederne for det er fortrinlige med AaB Akademiet, hvor man har mulighed for at gøre sig umage og arbejde hårdt for at udvikle sit talent, siger André Rogaczewski i pressemeddelelsen.

- Hos AaB oplever jeg et stærkt og professionelt setup, som er afgørende for, at de unge kan få den faglige og menneskelige dannelse både i og uden for klubben. Kun således lærer man at forstå og tackle sine udfordringer og dermed bygge på sine styrker. Det gælder både i sportsverden og i erhvervslivet, og jeg håber, at vi med dette samarbejde kan være med til at styrke de unges personlige fundament, som vil være en afgørende ballast gennem hele livet, siger André Rogaczewski.