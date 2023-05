AaB-kæmpe forstår vreden: Selv gaverne tog vi ikke imod

LYNGBY:1500 AaB-fans var både rasende og skuffede, da slutfløjtet på søndagens superligakamp i Lyngby lød.

De havde håbet at se deres helte vinde og dermed i praksis sikre overlevelse i landets bedste fodboldrække, men i stedet vandt Lyngby fortjent 2-1.

- Jeg forstår til fulde deres vrede. Vi tabte jo alle dueller og var bare uskarpe over hele linjen, så vi fortjente ikke at få noget med fra den kamp, sukker forsvarsspilleren Lars Kramer, og cheftræner Oscar Hiljemark siger ham ikke imod.

- Vi præsterede bare ikke på et højt nok niveau til at vinde kampen, så det er 100 procent vores egen skyld. Vi må kigge indad og se, hvordan vi kan gøre tingene anderledes og vise større viljestyrke og kvalitet. Det gælder også mig som træner, siger svenskeren.

Slukørede AaB-spillere takker her fansene for opbakningen i Lyngby. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Lars Kramer, der som en af få AaB-spillere spillede op til sit normale niveau, har dog stadig svært ved at acceptere den måde, hans hold tabte til Lyngby på.

- Hvis man kigger spiller for spiller, så er vi meget bedre end Lyngby, men i sådan en kamp som denne handler det om mere end kvalitet og talent. Vi fejlede på passion og hårdt arbejde, uddyber AaB-spilleren.

Efter et forfærdelig første halvleg gav Lars Kramer ellers sit hold nyt håb, da han i kort før pausen udlignede til 1-1 på et flot hovedstød.

- Mit mål lige før pausen var jo en gave til os, og vi gik da helt klart mere opstemte ind til anden halvleg. Desværre ramte vi straks bunden igen ved at indkassere et hurtigt mål, og det må jo aldrig nogensinde ske.

- Jeg synes, det er utroligt, som den her sæson har været op ad bakke. Heldigvis har vi ét mere skud i pistolen på lørdag, konstaterer Lars Kramer.

AaB kan med en sejr hjemme over Silkeborg stadig sikre sig overlevelse - uanset hvordan det går i den samtidige kamp mellem AC Horsens og Lyngby. Aalborgensernes målscore er nemlig markant bedre end rivalernes.

- Vi har fire træningsdage forude, som vi er nødt til at rette fokus mod og sørge for at få genopladt batterierne, så vi kan komme med 100 procent på lørdag foran vores egne fans. Vi er nødt til at finde en måde at slå Silkeborg på, for jeg tør slet ikke tænke i andre scenarier, siger den hollandske stopper.

Oscar Hiljemark roser Anosike Ementa for sit indhop, da AaB i den sidste halve time fik lagt et tryk på Lyngby. Lige lidt hjalp det dog. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix

Oscar Hiljemark vil også hurtigt minde sine spillere om, at AaB kun har tabt det første af to slag.

- Da foråret startede, havde vi 100 procent købt det scenarie, at vi kunne redde os med en sejr i den sidste kamp. Så vi skal sørge for at komme hurtigt videre, selvom vi lige nu er sure og skuffede.

Meget kunne tyde på, at den afgørende kamp bliver uden Rasmus Thelander, der gik skadet ud af kampen i Lyngby, og i forvejen er topscorer Allan Sousa på listen over ukampdygtige profiler.

- Jeg tør endnu ikke sige, hvordan udsigterne ser ud for dem, lyder det kort fra cheftræner Oscar Hiljemark.