AaB-kæmpe har taget store skridt i sommerpausen: Minder træner om tidligere superligaprofil

FODBOLD:Med sine 202 centimeter stikker Anosike Ementa noget ud i flokken af AaB-spillere, og cheftræner Lars Friis får måske også snart svært ved at komme uden om den sjællandske angriber med de nigerianske rødder, når han skal sætte sin startopstilling.

20-årige Ementa scorede en enkelt gang, da AaB i tirsdags besejrede Warta Pozan med 3-1 i en testkamp under den igangværende træningslejr i Polen, og det var endnu et bevis på, at han er en spiller i fremgang.

- Det var fedt at få scoret, for det er et stykke tid, siden jeg har været på tavlen sidst. Generelt føler jeg, at jeg i opstarten har fået vist mig frem fra den side, jeg gerne vil. Jeg har gjort mit ypperste, og det vil jeg fortsætte med, indtil der bliver kigget fuldstændigt min vej, siger Anosike Ementa.

I sidste sæson blev angriberen noteret for 13 superligaoptrædener for AaB, men de faldt alle sammen efter indskiftninger. Den første startplads er dog ikke nødvendigvis langt væk.

- Anos udvikling har været god, men især efter sommerpausen synes jeg, at han har taget nogle store skridt. Han forsøger hele tiden at arbejde med de inputs, han får, og det handler jo meget om, at han skal spille simpelt. Når han gør det, er han en spiller, der er ekstremt svær at håndtere for modstanderne, lyder det fra AaB-cheftræner Lars Friis.

Med sin voldsomme fysik er Anosike Ementa ikke som superligaspillere er flest, men Lars Friis har alligevel fundet noget genkendeligt i den store sjællænder.

- Han minder jo meget om Paul Onuachu, som jeg trænede i FC Midtjylland. Det er både i sin måde at agere på inde på banen, men også i forhold til sit eget syn på styrker og svagheder og måden at arbejde med det på.

- Paul har jo taget nogle gigantiske spring i de seneste år, så det er nok voldsomt at melde Ano op til også at skulle spille på de scener. Der er bare nogle ligheder med Paul i måden, han er bygget på, og kan han få lagt de ting på både teknisk og taktisk, som han skal, er han helt sikkert en spiller, der også kan blive spændende for klubber i andre ligaer, men han er der ikke endnu, siger Lars Friis.

Efter 74 mål for FC Midtjylland har Paul Onuachu siden 2019 spillet i belgiske Genk, som han har scoret 68 gange for. Anosike Ementa selv vil blandt andet gerne blive farligere foran modstanderens mål. Det første mål i en officiel kamp for AaB har han stadig til gode.

- Selvfølgelig skal jeg til at score nogle mål, men generelt skal jeg bare lægge mere på mit spil. Jeg skal gøre de ting, der gør mig til en god spiller og ikke gøre det sværere, end det er, siger Anosike Ementa.

De ord er som taget ud af Lars Friis' mund.

- Han er en god link-up-spiller, fordi han er god til at falde ned i områderne og spille med der. Det er også, derfor vi har brugt ham lidt på midtbanen, for selv om han er stor og skal bruge lidt plads til at få sig vendt, så er han teknisk rigtig dygtig og også god til at se rummene på banen. Når han bruger sin teknik ordentligt og spiller simpelt, er han rigtig god.

- Vil han være nier (forreste angriber, red.), skal han have et andet killerinstinkt, for så nytter det ikke bare at være god mellem felterne. Blandt andet skal hans hovedspil blive bedre. Han har jo altid kunnet klare sig uden at hoppe, så der er noget at arbejde med der. Men det er helt ligesom Paul Onuachu. Han kunne heller ikke heade, da han kom til Midtjylland, siger Lars Friis.