AaB-kæmpe om Ramkildes comeback: - Det gør mig sindssygt glad

FODBOLD:AaB ramte ikke just niveau, da man mødte Vanløse i pokalturneringen, men der kom dog et par gode historier med fra kampen i København. Først og fremmest viste 3-1-sejren, at man har et stortalent i målet, der kan blive mange penge værd i Theo Sander. I den modsatte ende af banen var der også godt nyt, da Marco Ramkilde stemplede ind med sin første scoring for AaB siden genkomsten til superligaklubben.

Ramkilde byggede dermed videre på en opadgående formkurve, hvor han mere og mere ligner et reelt bud på en løsning i front. 2-1-scoringen i den forlængede spilletid indikerer i hvert fald, at den målnæse, der i sin tid scorede mange mål i ungdomsrækkerne, stadig er skarp som en schæferhunds snude.

- Det var bare dejligt at få bolden ind over stregen. Det er jo det, man lever for som angriber, så det var dejligt at få hul på bylden også på seniorplan. Jeg synes, der er mere i vente. Jeg er på rette vej, siger Marco Ramkilde.

Han blev sendt på banen fra anden halvlegs begyndelse med et par klare direktiver fra Erik Hamrén.

- Der skal være cadeau til Vanløse. De gjorde det virkelig svært for os, og vi var nødt til at komme på siden af dem. Jeg var klar over, at vi skulle have trukket dem lidt længere, så vi kunne få noget mere plads at arbejde på, siger Marco Ramkilde, der var pågående fra første skridt. Indsatsen blev kronet med at have aktier i to straffespark til AaB og ikke mindst scoringen, der sendte nordjyderne på sejrskurs.

- Det var en perfekt aften, men det vigtigste for mig var, at jeg spillede 75 minutter, og jeg har det godt nu. Det er ved at være et stykke tid siden, jeg har gjort det. For at være helt ærlig, så kan jeg ikke huske, hvornår jeg senest har gjort det, siger Marco Ramkilde.

- Det lå ikke i kortene, at jeg skulle have 75 minutter i dag, men det var sådan tingene udfoldede sig, og det var bare fedt, at det gik godt, siger Marco Ramkilde.

Ramkildes første seniormål for AaB blev fejret godt og grundigt af ham selv og holdkammeraterne. Foto: Bente Poder

Marco Ramkilde har nærmest været synonym med skader, siden han blev seniorspiller. Derfor er det uomtvistelige talent aldrig for alvor blevet forløst. Derfor aftvinger Ramkildes øjeblikkelige udvikling også stor respekt fra andre i AaB-truppen.

- Jeg har fuld respekt for den mand. Han har taget en lang vej for at komme tilbage og stå her igen. Han har en fed spillestil, og jeg elsker ham som spiller. Jeg er virkelig glad på hans vegne, og jeg er sikker på, at han kommer til at bidrage med meget, siger Jakob Ahlmann, der har fulgt Ramkildes kamp for at komme tilbage i kamp, siden han vendte tilbage til AaB i slutningen af forrige sæson.

Hvis man tror, at det er hver man for sig selv i en professionel fodboldklub, så er Jakob Ahlmanns betragtninger pilen, der gennemborer den teori.

- Det gør mig sindssygt glad på hans vegne. Jeg har selv været gennem en svær periode som skadet, og Marco har virkelig haft en hård tid. Det var måske værre end min periode, og han skulle virkelig kæmpe sig tilbage.

- Man kunne godt mærke på ham, at det måske var sidste chance for at komme tilbage i den her verden. Det er fuldt fortjent, at han er kommet ind omkring holdet og har fået en aftale. Nu er det op til ham at vise, at han kan fortsætte det, siger den rutinerede venstreback, der selv mærker til træning, hvad det er Marco Ramkilde har at byde ind med.

- Jeg husker ham, som vi ser ham nu. God fart, aggressiv. Han jagter én hele tiden. Det mærker jeg også til træning som forsvarsspiller. Hvis der er en løs bold, har man ham i nakken med det samme, og det er forfærdeligt at spille overfor. Jeg husker ham som en dygtig afslutter, og den skarphed ser vi igen til træning. Han har en fin pakke, og jeg håber, at han holder sig skadesfri, siger Ahlmann, der ikke er i tvivl om, at Ramkildes præstation i Vanløse var et vigtigt nedslagspunkt for både AaB og Marco Ramkilde.

- Når vi lige får sat os ned og får kampen væk, kommer det til at fylde lidt mere, at det lige præcis er ham, der var med til at vende den her, efter alt han har været igennem.

Marco Ramkilde og AaB har papir på hinanden frem til årets udgang.