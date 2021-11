AaB kæmpede bravt mod de forsvarende mestre - men måtte drage hjem uden point

FODBOLD:Selvom AaB havde HB Køge under kontrol det meste af kampen, endte en tidlig scoring med at blive afgørende, da aalborgenserne tabte med 0-1 på udebane.

Aalborgenserne kom hurtigt bagud, da HB Køge's Cecilie Floe fandt vej til målet og sendte hjemmeholdet foran med 1-0.

Målet fik dog ikke AaB-kvinderne til at miste modet. Tværtimod blev nordjyderne ved med at presse på, når det var muligt, samtidig med at ligaens bundhold stod godt imod HB Køges store pres.

Det blev også til flere gode muligheder for aalborgenserne, der dog manglede den sidste skarphed for at få udlignet.

Kampens anden halvleg var mere lige mellem de to hold, og det store pres, som hjemmeholdet havde lagt i første halvleg, var ikke i nærheden af at være lige så markant.

I en stor periode af anden halvleg virkede det heller ikke helt umuligt, at kampen skulle ende uafgjort.

Hjemmeholdet genfandt sit pres i den sidste tredjedel af anden halvleg, men endnu en gang formåede AaB at få lukket godt ned for defensiven og holde de forsvarende mestre fra at komme til nogle store muligheder.

Udeholdet gav alt, hvad der var at give, da kampen begyndte at lakke mod enden, men desværre for den nordjyske klub blev det ikke til sæsonens første point, på trods af den fornuftige indsats og gode muligheder til sidst.