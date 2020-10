AaB kæmper for flere fans på stadion: Det minder om Komiske Ali

FODBOLD:Torsdag morgen gik en storstilet kampagne i gang fra Divisionsforeningen og en lang række danske fodboldklubber.

På sociale medier væltede det ud med opslag med hashtagget #flerefanspåstadion i en kampagne, der har fået navnet ”Superligaordningen - sikkert stadion under COVID-19”.

- Vi følte efterhånden, at vi var nødt til at gøre noget, for vi føler ikke, at der bliver lyttet til os, siger direktør i AaB, Thomas Bælum.

- Vi havde jo den her forsøgsordning, hvor der blev afviklet 46 kampe, og der kan ikke spores et eneste smittetilfælde til de kampe. VI forlanger jo ikke et fyldt stadion, men en kapacitet på cirka 25 procent. Og selvom der ikke kommer ret mange på stadion, så har vi jo flere folk end nogensinde før til at hjælpe. Med både sikkerhedsfolk, hygiejnebutlere og politi. Og alle er uddannet i korrekt hygiejnebehandling, siger han.

Samtidig har AaB’s modstander i søndagens kamp, FC København, inviteret politikerne på stadion, så de kan se, hvordan superligaklubberne kan afvikle kampene forsvarligt.

- Det, synes jeg, er et rigtig godt initiativ, og jeg håber virkelig, at de tager imod det. Der er jo en grund til, at både andre brancher og fodboldklubber i andre lande henviser til superligamodellen. For vi har vist, at vi kan afvikle det her forsvarligt, siger Thomas Bælum.

- Vi synes simpelthen ikke længere, at der er grundlag for at lave den nedlukning på stadions, og det minder en smule om Komiske Ali, at de stadig holder fast og heller ikke kan give os en tidshorisont for, hvornår der kan komme flere tilskuere ind igen, siger han.

Det er klart, at der for klubberne er et stort økonomisk incitament for, at der igen kommer flere fans på lægterne.

- Det koster os jo efterhånden en del penge. Selvfølgelig skal de sundhedsmæssige hensyn vægtes højest. I marts og april var alle ramt af en choktilstand, men nu har vi vist, at vi kan få det her til at fungere. Og kan vi få 3800 mennesker ind på stadion, så kan vi glæde langt de fleste af vores sæsonkortholdere og langt de fleste af vores sponsorer. Mange sponsorater er jo bundet op på hospitality-delen omkring kampene, og den kan vi jo ikke tilbyde, som det er lige nu. Og det gør ondt, siger Thomas Bælum.