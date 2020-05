AaB-kamp undersøges for matchfixing

FODBOLD:Nordjyllands Politi har tirsdag offentliggjort, at man i februar 2020 modtog en anmeldelse om matchfixing relateret til AaB.

Sagen drejer sig om et tilfælde, hvor der i efteråret 2019 skulle være sket en specifik forseelse i forbindelse med en kamp i 3F Superligaen.

- Vi er naturligvis bekendt med henvendelsen og står fuldt ud til rådighed for at komme til bunds i sagen, og forhåbentlig bliver konklusionen også, at der ikke har fundet noget ulovligt sted.

- Matchfixing tager vi som klub helt og aldeles afstand fra, og vi ser frem til at få sagen afsluttet, siger AaB-direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Ingen er sigtet i sagen, og AaB meddeler, at man af hensyn til efterforskningen ikke har yderligere kommentarer.