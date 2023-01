AaB kan finde markant forstærkning i egne rækker

AALBORG:Januar er altid lig med en strøm af transferrygter i forbindelse med AaB, og særligt i år er der virkelig gang i rygtemøllen, der sender lidt af hvert i retning af Nordens Paris.

En ting er, at den stolte superligaklub er på jagt efter nyt blod i kampen for at forblive en del af Danmarks bedste fodboldrække, men måske skal man slet ikke spejde vidt og bredt for at finde løsningen på AaB's spillemæssige udfordringer.

Ved onsdagens AaB-træning, der vanen tro var henlagt til Gistrup, kunne man blandt andet se spillere som Louka Prip, Lucas Andersen og Allan Sousa levere flere gode offensive indslag. Mens sidstnævnte langt hen ad vejen gjorde det samme i efterårets kampe, var der længere mellem snapsene fra de to førstnævnte, men noget kunne tyde på, at AaB og AaB-fans kan tillade sig at have forventninger om mere fra de to offensive AaB-esser i forårets overlevelseskamp.

Spillere som Louka Prip og Lucas Andersen ser alt andet lige ud til at have kurs mod bedre arbejdsbetingelser i forårets kampe, end det var tilfældet i efteråret.

Ved onsdagens træning var der flere gode indslag fra de offensive profiler, og defensive spillere som Rasmus Thelander og Anders Hagelskjær ser også ud til at have taget et godt niveau med sig tilbage til AaB.

Vil være afgørende

Louka Prip var om nogen symbolet på AaB's nedtur i efteråret. Oven på et fremragende forår var han en skygge af sig selv i efterårets kampe, da han lignede en spiller, der på rekordtid var gået fra top til flop.

- Jeg ved godt, at det niveau jeg viste i efteråret, ikke var godt nok. Jeg vil så gerne vise, at jeg kan score mål og fremfor alt være afgørende for AaB. Selvfølgelig er det fint, der er forventninger til mig, og jeg ved også godt, at jeg ikke levede op til dem i efteråret. Jeg ved udmærket, hvordan fodbold fungerer, siger Louka Prip.

Det er dog en glad og overskudsagtig Louka Prip, der møder Nordjyske efter træningen. Man skal ikke være psykolog for at se, at det er en langt gladere udgave af Prip, der er mødt ind efter endt vinterferie.

- Det er dejligt at være i gang igen. Det var mentalt hårdt i lang tid i efteråret, så pausen kom på et rigtig godt tidspunkt for alle sammen. Alt er nulstillet nu, og så kan vi starte på en frisk, og det er meget vigtigt, siger Louka Prip, der var glad for, at netop denne pause var lidt ekstra lang i forhold til en normal vinterpause.

- Det synes jeg var vigtigt lige netop denne gang. Det gav tid til at reflektere lidt over tingene, men det gav også mulighed for lidt afstand til det hele. Fodbolden har fyldt mere her i efteråret end normalt, fordi det er gået, som det er gået, siger den seneste sæsons AaB-topscorer.

Fysikken er langt bedre, og evnen til at sætte sig selv eller holdkammeraterne op til en chance ser ud til at være blevet genoplivet hen over vinterpausen.

- Der er masser af tro på tingene nu. Da vi startede op efter sommerpausen, var jeg skadet i hele opstarten. Jeg kunne ikke træne med, og derfor havde jeg meget svært ved at finde ind i et flow, da jeg var nogenlunde tilbage. Nu er jeg tilbage, hvor jeg føler mig godt tilpas, og det giver nogle forhåbninger for mig i forhold til de opgaver, der venter, siger Louka Prip.

Så godt som ny spiller

Han er helt på det rene med, at han skal gøre det bedre for AaB i forårets kampe. Hvis Prip genfinder bare en snert af niveauet fra foråret 22, så får AaB de facto en ny og ret stor forstærkning i forhold til efterårets udgave af Prip.

- Jeg er sikker på, at det nok skal blive rigtig positivt. Det betyder også, at der kan være højere forventninger til mig i foråret. Nu er jeg startet på en frisk, og det skal nok blive godt, siger Louka Prip.

Den altid meget selvindsigtsfulde Prip er ikke i tvivl om, hvad det er, han skal bidrage med, hvis foråret skal blive en succes for ham og AaB.

- Det handler for mig om, at jeg skal tilbage til de ting, jeg er god til. Jeg skal være farlig på den sidste tredjedel af banen. Jeg skal finde de rum, som jeg normalt er god til at operere i. Så kan jeg forhåbentlig være med til at gøre en forskel for holdet, siger Louka Prip, der understreger, at han er kommet tilbage i langt bedre fysisk forfatning denne gang.

- Der er ingen skavanker, og jeg kan bare køre på uden problemer. Det skaber også en enorm lyst og tro på, at jeg kan præstere godt, siger Louka Prip.

AaB's ledelse har gentagne gange understreget, at tilliden til truppen er stor, og måske er der små tegn på, at det forventede niveau er på vej til at blive indfriet.

Første større fingerpeg får AaB på fredag, når FC Fredericia kommer en tur til Gistrup for at spille træningskamp. Den kamp kan ses på nordjyske.dk fra klokken 13.