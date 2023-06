AaB kan se frem til mange kampe på denne ugedag

AALBORG:De mange AaB-fans skal ikke bare vænne sig til mere beskedne rammer, når udebaneturene i den kommende sæson går til Helsingør, Køge og Næstved. Der venter også nogle helt ny kamptidspunkter.

De mest inkarnerede AaB-fans kan godt begynde at reservere en del lørdage til holdets kampe i 1. division.

Kamptidspunkterne i den næstbedste række er ikke på samme måde styret af tv-kanalernes behov for at skemalægge kampe på faste tidspunkter. Faktisk er der kun én ugentlig kamp på flow-tv, mens rundens resterende fem kampe kun bliver vist på streamingtjenesten Viaplay.

Sådan har det været i den forgangne sæson, og sådan regner sportschefen hos Viaplay, Benjamin Munk Lund, også med, at det bliver i den kommende sæson.

- Det er vores plan, at vi kører videre på samme måde. Vi har én prioriteret kamp i hver runde, og så kan man streame de øvrige kampe på viaplay.dk, fortæller han.

Mange af de kommende modstandere i NordicBet Ligaen ser frem til at få selskab af AaB. På samme måde finder man det interessant hos Viaplay, at AaB er havnet i landets næstbedste række.

- Det er jo ikke første gang, at vi prøver, at en stor klub rykker ned i den næstbedste række. At AaB rykker ned i 1. division skal nok skabe nogle kampe med stor interesse, siger Benjamin Munk Lund.

- Det er dog vigtigt at huske på, at AaB ikke bliver det eneste interessante hold. Vi har også hold som AC Horsens og Sønderjyske, så det bliver ikke bare AaB, vi viser på tv, varsler han.

Ingen garantier

Sportschefen forventer dog, at AaB bliver et hold, som Viaplay kommer til at tilgodese i et eller andet omfang i forhold til de større produktioner til rundens udvalgte kamp i den næstbedste række.

- Jeg kan ikke garantere noget, men jeg tror da, at AaB kommer til at blive part i en pæn del af de kampe, som vi udvælger til rundens kamp. Vi har et meget godt billede af, hvor stor interessen er for at se AaB, og det er noget, vi vil have med i vores overvejelser, når vi vælger den kamp, der skal på flow-tv, siger Benjamin Munk Lund.

Ugens udvalgte kamp kommer med overvejende sandsynlighed til at ligge på én bestemt dag. 17 af de 22 flow-tv-kampe i den forgangne sæsons grundspil blev spillet lørdag, så hvis AaB bliver part i mange af hovedkampene, så må aalborgenserne forvente en del lørdagskampe. Gerne klokken 13.

- Det er ikke mejslet i sten, hvilken dag vi lægger rundens hovedkamp, men for os er det også et logistisk spørgsmål i forhold til OB-vogne. Det er et større puslespil, men det er ikke nogen helt forkert antagelse, at det godt kan blive en dag som lørdag, at mange af den slags kampe kommer til at ligge, forklarer Benjamin Munk Lund.

Han understreger, at Viaplay ikke går ind og dikterer, hvornår rundens øvrige fem kampe skal spilles. Det er først og fremmest Divisionsforeningen, der sammen med klubberne er med inde over den beslutningsproces.

Hos AaB har man prioriteret en række ønsker i forhold til kamptidspunkter for klubbens hjemmekampe.

- Vores førsteprioritet er at spille søndag klokken 15, og anden prioriteten er fredag klokken 19, hvis vores hjemmekampe ikke bliver udvalgt til tv-kamp, siger Brian Andersen, kommunikations- og HR-chef i AaB.

Her skal det understreges, at mange af AaB's hjemmekampe må forventes at blive valgt som rundens kamp. Altså med et kamptidspunkt, der typisk vil ligge lørdag.

Sådan dækker Nordjyske AaB

AaB's degradering til landets næstbedste række har affødt en del spørgsmål til Nordjyskes sportsredaktion i forhold til, hvilken indflydelse nedrykningen vil have på dækningen af AaB.

Det ligger dog helt fast, at klubben fortsat vil blive en meget stor del af sportsdækningen fra Det Nordjyske Mediehus.

- AaB er fortsat vores kerneprodukt. Det er den klub, der er suveræn størst læserinteresse for, og det skal vi naturligvis honorere. Vi forventer ikke, at interessen blive ringere af, at de nu skal kæmpe for at komme tilbage på første klasse. Det kan vi allerede nu se på tallene, lyder der fra sportsredaktør Claus Jensen.

Blandt andet vil der fortsat være liveblog fra alle AaB's kampe på nordjyske.dk.