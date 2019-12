AaB kaprer FC Nordsjællands assistent

FODBOLD:AaB har fundet manden, der skal udfylde skoene efter legenden Poul Erik Andreasen som superligaklubbens fodboldchef. En stilling, der i DBU-regi kaldes "head of coaching".

Valget er faldet på 42-årige Søren Krogh, der kommer fra en stilling som assistenttræner for superligaklubben FC Nordsjælland, som han har haft siden sommeren 2015. Før det var han i fire år en del af trænerstaben for klubbens talentfulde U19-kuld.

Søren Krogh tiltræder i AaB 1. januar og får ansvaret for at sikre en rød tråd for træningen og udviklingen af spillerne op gennem ungdomsrækkerne og frem til superligaholdet.

- At hente Søren Krogh til AaB betragter vi som et kæmpe scoop. Han kommer med en enorm erfaring fra et af Danmarks allerstærkeste talentmiljøer, hvor han har været med til at producere et utal af spillere til højeste niveau og efterfølgende store spillersalg, siger AaB-direktør Thomas Bælum i en pressemeddelelse.

Oprindeligt er Søren Krogh fra Lemvig, og som aktiv fodboldspiller optrådte han på seniorniveau for Holstebro Boldklub, Brøndby, Frem, FC Nordsjælland og BGA (Glostrup Albertslund).

Den nye fodboldchef fremhæver AaB's værdier og klubbens store potentiale, som nogle af de væsentligste årsager til, at han fandt jobbet interessant.