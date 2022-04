AaB-kaptajn om comeback: Sank en ekstra klump

FODBOLD:Øjnene var blanke, men smilet var bredt, da Lucas Andersen fredag aften havde lavet et succesfuldt comeback hos AaB ovenpå næsten 11 måneders skadespause på grund af et overrevet korsbånd.

Han blev sendt på banen efter 62 minutters spil af superligaholdets hjemmekamp mod Randers FC, og det vækkede et hav af følelser i anføreren.

- Da jeg gik rundt og ventede på at komme ind, skulle jeg lige synke en ekstra klump, for det handlede om meget mere end fodbold i dag. Alle de timer, jeg har lagt i styrkelokalet og på atletikbanen, og de hårde måneder, hvor jeg har både grædt og grinet sammen med familie og venner, kom frem igen, forklarer han.

Lucas Andersens fodboldmæssige aftryk var også ganske fint mod Randers FC, og tilskuerne kvitterede med stor jubel, når han var i boldberøring.

27-årige Lucas Andersen spillede fredag aften sin superligakamp nummer 109 for AaB. Foto: Torben Hansen

- Det var fantastisk at blive båret ind på banen på den måde og opleve, at Thelander satte anførerbindet på mig. Det hele var, som det skulle være. Jeg havde også nogle ok aktioner og nogle, der ikke var gode, men jeg er bare ovenud lykkelig for at tage det her kæmpe skridt og endelig stå her og have nået mit første mål om at komme tilbage på banen, siger den 27-årige AaB-profil.

Han manglede kun at score, og det var uhyre tæt på, da han blev spillet alene igennem af Louka Prip. Bolden kom også forbi målmand Patrik Carlgren, men en Randers-spiller fik sparket den væk på stregen.

Mål og assists skal nok komme

- Det havde været prikket over i'et, hvis den var gået ind, men mål og assists skal nok komme fra mine fødder. Det her var stadig en kæmpe sejr for mig og min familie, siger Lucas Andersen.

Han og AaB skal i aktion igen på skærtorsdag i Brøndby, hvor holdet med en sejr for alvor kan sætte sig på tredjepladsen.

- Det er jo det, vi gerne vil som klub og som hold. Så det er fedt at komme ind på et hold, der fungerer. Vi er der, hvor vi gerne vil være med i Superligaen, og det glæder jeg mig over at kunne være en del af, slutter AaB-anføreren.

AaB-træner Lars Friis glædede sig også på Lucas Andersens vegne, men han advarer om at forvente mirakler fra aalborgensernes fødder i Mesterskabsspillet.

- Lucas er ikke nogen frelser eller Messias. Vi skal stadig passe på ham og stille og roligt lade ham tage sine skridt fremad. Der vil stadig gå noget tid, før han er spiller, som man husker, påpeger han.

AaB-Randers FC