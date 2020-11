AaB-keeper sikrede pokalavancement: Flot redning på straffespark

FODBOLD:AaB er i march mod endnu en god pokalturnering. I hvert fald vandt holdet onsdag aften med 2-1 på udebane over AB fra 2. division, men selvom holdet have masser af chancer, så måtte man nøjes med en sejr på 2-1. Og det kunne man endda takke keeper Andreas Hansen for.

AaB satte sig hurtigt på kampen, og allerede efter få minutter fik holdet en god chance. Tom van Weert kom til baglinjen i venstresiden af feltet og lagde ind foran, hvor Tim Prica kom stormende, men han fik den lige præcis ikke drejet ind mod mål, og bolden gik i stedet forbi forreste stolpe.

Men AB var farlige på kontrangreb, og det fik AaB at mærke efter 10 minutter. Daniel Granli tabte en duel til Mathias Kisum på egen halvdel, og kantspillet styrtede fra den norske forsvarsspiller og skar ind i feltet, hvor han lagde bolden ind under Andreas Hansen til scoring til 1-0.

AaB havde dog fortsat tydeligt greb om kampen, og det blev mange forsøg fra både Tom van Weert, Kasper Kusk og Frederik Børsting, men vi skulle hen til det 24. minut, før udligningen kom.

Et hjørnespark fra Kasper Kusk endte i to omgange ved Daniel Granli, og anden gang headede han Tom van Weert helt fri. Hollænderen sparkede dog forbi bolden, men heldigvis for AaB dukkede Jores Okore op lige bag ham og bankede udligningen i nettet.

En lille flok AaB-fans havde også fundet vej til Gladsaxe Stadion, og de jublede næsten allerhøjest, da Tim Prica forsøgte sig med et saksespark efter godt den halve time, men bolden endte lige i næverne på AB-keeper Jonathan Fischer.

Han var dog chanceløs fem minutter før pausen, da AaB tog føringen. Holdet holdt et godt tryk i højresiden, og til sidst kunne Kristoffer Pallesen spille bolden ind på midten til Kasper Kusk, der fra kanten af feltet sendte bolden over i det fjerne hjørne. Og så kunne AaB gå til pausen med en føring.

Anden halvlegs første forsøg kom til Mathias Ross, der som de øvrige AaB-forsvarere kom langt med feem for at fastholde bredden. Han trykkede af fra distancen, og Jonathan Fischer kunne ikke holde skuddet, men kom selv over returen.

10 minutter inde i anden halvleg fik hjemmeholdet så en stor chance for at udline. Kasper Kusk tabte bolden på midten og skiftede ejermand et par gange, men til sidst kunne AB trække i feltet, hvor Kasper Kusk så begik straffe.

Sylvester Seeger-Hansen forsøgte sig med en Panenka, men Andreas Hansen lod sit venstre ben sprælle højt og nappede bolden og var så hurtigt over returen også.

Fem minutter senere var det så AaB, der var tæt på. Kasper Kusk og Kristoffer Pallesen kombinerede i feltet. Pallesen lagde en af til Kusk, der forsøgte at sætte den højt i det lange hjørne, men en forsvarsspiller kunne heade væk på stregen.

Kort efter var det blevet 3-1, hvis ikke det var for en superredning af Jonathan Fischer. Tom van Weert lagde et perfekt indlæg til indskiftede Timothé Nkada, der headede fint mod hjørnet, men på mirakuløs vis fik keeperen verfet bolden til hjørne.

Kort før slutfløjtet var franskmanden tæt på igen, da Kasper Kusk fint fandt ham i en omstilling, men Nkaa ramte stolpen med et godt skud.

I overtiden fik AB et enkelt tilbud til den indskiftede Bio, men hans skud fra kanten af feltet gik lige forbi.

AaB har nu halvanden uges pause på grund af landskampe. Næste kamp er søndag 15. november på hjemmebane mod FC Nordsjælland.