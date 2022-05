AaB-keeper vil gribe chancen og vise sig godt frem til EM

AALBORG:Årsagen til Kevin Stuhr Ellergaards korte kontrakt med AaB løber sådan set rundt i Israel lige nu og er i gang med en oplevelse for livet.

Den unge AaB-keeper er lige nu til U17-EM, hvor han tirsdag var med til at tabe 1-2 til Sverige. Det var den foreløbige kulmination på et par begivenhedsrige dage for Theo Sander.

- Lørdag var fløj jeg til København for at træne sammen med U17-landsholdet. Søndag fløj jeg hjem til Aalborg for at være med til Brøndby-kampen, og så blev jeg kørt tilbage til København, hvor jeg ankom til hotellet klokken to. Klokken fem mandag morgen ringede uret, og så skulle vi flyve til Israel, så det har været et par spændende dage, siger Theo Sander.

Han tager det hele i stiv arm. For Theo Sander er det hele bare en stor oplevelse.

- U17-EM er en stor ting. Sådan noget har jeg drømt om i lang tid, så det er bare stort at være med, og jeg forsøger at tage det hele ind. Det er noget helt andet at være til et EM. Det adskiller sig ret meget fra de andre landsholdsoplevelser, jeg har haft. Her er der jo medaljer og pokaler på spil, siger Theo Sander, der ikke fik en optimal indledning på sin EM-slutrunde, da han sammen med det danske landshold tabte 1-2 til Sverige efter en kamp, som Danmark ellers dominerede.

- Vi må bare give svenskerne, at de er dygtige til at forsvare. De slog til på nogle kontraer, og så var de bare skarpe. Det er frustrerende, at vi tabte, men vi ved, at vi stadig kan gå videre, hvis vi gør det godt i de to næste kampe mod Skotland og Portugal, siger Theo Sander.

Fredag venter en kamp mod Skotland, som er en must win-kamp for det danske U17-landshold. Når den opgave forhåbentlig er veloverstået venter en skæbnekamp mod Portugal, for Theo Sander er helt med på den personlige værdi i at være med til et U17-EM.

- Det er et godt sted at vise sig frem. Jeg håber da på, at jeg kan hjælpe holdet. På den måde kan jeg også selv vise mig selv godt frem. Kampene bliver også vist på DR, så der er en del flere, der ser med, end jeg er vant til, siger Theo Sander.

Selvom han lige nu går rundt og har fuld fokus på U17-EM, så er AaB også med i tankerne hos den talentfulde keeper.

- Jeg kommer helt sikkert til at følge med, når vi skal møde FC København på søndag. Det er jo en virkelig vigtig kamp, som vi skal spille, siger Theo Sander.