AaB kigger efter flere spillere

FODBOLD: Med tilgangen af Filip Lesniak har sportsdirektør Allan Gaarde hentet to spillere på to dage, men nu regner han heller ikke umiddelbart med, at der sker mere i denne uge.

- Vi kigger på flere spillere, der kan forstærke truppen - uden, at jeg dog vil sætte navn på, hvilke positioner vi kigger efter. Men jeg må også sige, at jeg ikke forventer, at vi er helt færdige med truppen, når vi går på banen i Telia Parken til sæsonens første kamp. Men jeg forventer, at den trup, vi sætter på banen der, er stærkere end den trup, der sluttede sidste sæson, siger sportsdirektøren.

Foreløbig tager AaB truppen onsdag af sted på en minitræningslejr i det gamle Østtyskland, hvor der lørdag venter en testkamp mod Hansa Rostock.

Fraværende fra den trup er blandt andre midtbanespilleren Casper Sloth, der kan være på vej videre til en anden dansk klub.

I følge Allan Gaarde har flere klubber henvendt sig med ønske om at tilknytte midtbanespilleren på en lejeaftale - heriblandt skulle være Silkeborg IF, men Allan Gaarde vil ikke kommentere på konkrete klubber.

- Det er et fælles mål for os og Casper, at vi skal finde en løsning, så han kan fortsætte sin udvikling og spille fast igen. Det vil være at foretrække for alle parter, siger Allan Gaarde.