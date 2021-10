AaB kigger nærmere på midtbanespiller fra bundesligaklub

FODBOLD:Superligaklubben AaB har i disse dage en talentfuld tysk midtbanespiller til prøvetræning. Det drejer sig om 19-årige Fabio Schneider, der netop er rykket op i bundesligatruppen hos 1. FC Union Berlin.

- Det er en spiller, vi har kigget på i noget tid, og det var egentlig planen, at han skulle have besøgt os i sommer. Her fik han dog en skade, der kom i vejen. Nu er han klar igen, og så passer det fint med den øjeblikkelige landskampspause, at han kan komme og prøvetræne hos os, fortæller sportschef Inge André Olsen.

AaB-bossen beskriver Fabio Schneider som en 8'er-type - altså en midtbanespiller med blik for det offensive spil.

Fabio Schneider (i midten)

- Vi har gode spillere på den position, men vi forbereder os altså på at have alternativer klar, og der kan tyskeren være en emne, forklarer Inge André Olsen.

Fabio Schneider skal efter planen i aktion for AaB i torsdagens reserveligakamp mod Hobro. Et opgør, hvor aalborgenserne stiller med alle de superliganavne, der ikke er afsted i landsholdstjeneste.

Tyskeren har kontrakt med 1. FC Union Berlin frem til sommeren 2023, men har endnu sin debut på førsteholdet til gode.

- Vi har selvfølgelig talt om betingelserne, hvis alle parter finder interesse for et fremtidigt samarbejde med AaB, siger sportschefen.

