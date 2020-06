AaB klar til pokalfinalen: Drama i slutminutterne i Aalborg

FODBOLD:I søndags var kritikken stor af AaB-spillerne efter et nederlag i Superligaen hjemme til AGF. Onsdag aften tørnede de to mandskaber sammen igen, og det var et AaB-hold, der var som forvandlet - især efter pausen, hvor AaB udspillede AGF i de første 20 minutter og fortjent vandt med 3-2.

Det var første gang, at der igen var tilladt tilskuere i Aalborg, og AaB havde fordelt pladserne med 250 til AaB-fans og 28 til de gæstende aarhusianere, og de havde lidt svært ved at efterleve anvisningerne om at sidde ned - ganske forståeligt efter tre måneder uden livefodbold.

Den første halve time var det da også tilskuerne, der var mest sjove at se på. Kampen bød ikke på de store muligheder. AGF var mest på bolden, men blev ikke rigtigt farlige, og i den anden ende smed AaB mest bolden udover bag- eller sidelinjen.

Men pludselig slog AaB til. Kristoffer Pallesen lagde pres på William Eskelinen, der clearede lige ud i fødderne på Patrick Olsen, og så satte AaB'erne i gang med smukke et-to-kombinationer i luften, der endte med, at Tom van Weert spillede Iver Fossum helt fri, og nordmanden kiksede ikke. 1-0 til AaB.

Kort efter var det dog ved at gå galt i den anden ende. Patrick Olsen mistede bolden på midten af banen, og ingen AaB'ere kunne følge Mustapha Bundu, der satte i løb mod AaB-målet. Han sparkede mod det fjerne hjørne, men den havde Andreas Hansen i AaB-målet læst, og han diskede op med en fremragende parade, så AaB kunne fastholde føringen til pausen.

Og jeg skal love for, at pauseteen virkede forbilledligt hos AaB denne sene aftentime, for AaB kom ud til anden halvleg i forrygende spillehumør.

Det var dog lige ved at gå galt på en fæl fejlaflevering fra Magnus Christensen i egen zone, men Mathias Ross fik ryddet op med en herretackling, og så gik det stærk den anden vej. Lucas Andersen lagde den ud til Kristoffer Pallesen på højrekanten, og denne løftede den med en sukkerbal over i den fjerne ende af feltet, hvor Lucas Andersen igen kom stormende og sikkert sparkede den ind.

Kort efter blev det også 3-0 til AaB. Efter et hjørnespark endte nedfaldet hos Patrick Olsen, der huggede på kassen første gang, og inde mellem venner og fjender dukkede Iver Fossum op og trillede bolden det sidste stykke over stregen med hælen.

AaB var på dette tidspunkt i stort humør, og det burde også være blevet 4-0 på endnu en omstilling, da Kasper Kusk flot sendte Lucas Andresen og Iver Fossum afsted to imod en. Afleveringen fra Lucas Andersen lod dog meget tilbage at ønske.

AGF skiftede flittigt ud, og med et kvarter igen gav det pote. En god bold i bagrummet endte hos Benjamin Hvidt, der skråt lagde bolden bagud til Bror Blume, der scorede fra tæt hold - som han også gjorde det i søndagens superligakamp. Det første mål AaB har indkasseret i Sydbank Pokalen i denne sæson.

Herfra pressede AGF naturligt nok på, og i det 90. minut reducerede den tidligere AaB'er Nicklas Helenius på oplæg fra Thorsteinsson. Og i slutminutterne blev det virkelig dramatisk, da Jores Okore blev slagtet i AaB-feltet. AaB'erne var rasende på Nicklas Backman, og samtidig forsøgte de 28 AGF-fans også at lege med.

Flere mål blev det ikke til, og dermed er AaB klar til den første pokalfinale siden The Double-triumfen i 2014.

I finalen bliver modstanderen SønderjyskE, der tidligere onsdag slog AC Horsens med 2-1. Finalen spilles i Esbjerg 1. juli.