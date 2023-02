AaB klarer sig uden vold og kokain - men ikke uden Nicklas Helenius

OLIVA:Et af de store spørgsmål op til denne forårssæson er, om AaB's fans opfinder en ny hyldestsang til Nicklas Helenius, eller om han fortsat skal finde sig i, at hans efternavn synges i samme sætning som vold og kokain?

Én ting er sikker. AaB klarer sig uden vold og kokain, men bolsjestriberne kan med garanti ikke undvære Nicklas Helenius.

Han fik sin anden halvleg som AaB-spiller, da han spillede de første 45 minutter mod Sogndal, og på trods af en svag modstander, dårligt vejr og dosering, så slog Helenius fast med sin størrelse 47, at han bliver et kæmpe aktiv i forårets kamp for at blive i det fineste danske fodboldselskab.

Han satte et stort aftryk på AaB's spil. Både i form af sin scoring til 2-2, men også fordi han var i stand til at glide ind og blive en faktor i det chanceskabende spil. Her viste han virkelig prøver på en høj fodbold-iq. Det var et tiltrængt lyspunkt på en grå og kedelig dag.

Helenius' tilstedeværelse i feltet er markant, og den kommer til at skabe mål. Enten scoret af ham selv eller af holdkammerater, som lige får den halve meter ekstras operationsrum, fordi Helenius som en anden skyskraber tager det meste af modstanderholdets udsyn i de situationer.

Det var langt fra den formodede A-kæde, som Erik Hamrén havde sendt på banen, men der var flere, der bød sig godt til. Særligt offensivt, men også de to gode gamle backer Jakob Ahlmann og Kristoffer Pallesen viste, at de skal tænkes ind i ligningen til forårets kampe.

Særligt fordi AaB kommer til at spille 4-3-3. Efter fredagens kamp mod Sirius argumenterede jeg selv for at prøve med tre mand i bagkæden, men jeg var klar over, at det ikke ville komme til at ske.

Du smider ikke en hel opstart i skraldespanden ved at ændre formation så kort før første turneringskamp. Her er Erik Hamrén ligeså principfast, som han altid har været, og det er måske i virkeligheden den stålfasthed, der skal guide AaB sikkert igennem et svært forår.

Defensive spørgsmål

Der er ingen tvivl om, at det bliver svært. Defensiven så igen, igen skidt ud mod Sogndal. Det er efterhånden en gammel traver. AaB er ganske enkelt for nem at score mod, og holder ikke vand rent defensivt. Der skal findes noget lappegrej frem i en fart, for defensiven så underligt passiv ud i flere situationer. AaB-lejren kan med en vis rimelighed glæde sig over, at det blev til en sejr, men så stopper det også, for det var mod et norsk hold, der ville have det svært i den danske 1. division.

Hvis jeg skal prøve at finde lidt lys for enden af tunellen, må det være, at de fejl, der førte til modstandermål i tirsdagens kamp i højere grad kan elimineres, end det har været tilfældet i andre kampe.

Eksempelvis kan trænerstaben bede Allan Sousa om at holde sig ude af eget felt. Som mandschauvinister mener, at kvinder hører til i køkkenet, mener jeg ikke, at Sousa skal tildeles opgaver, der indebærer risiko for defensive svipsere.

Så er vi måske tilbage ved, hvorfor han lige nu er reserve til en af de offensive pladser. For de offensive kompetencer fejler intet hos brasilianeren, der må have Aalborgs hurtigste fodskifte.

Ligeså vel som AaB skal have fundet en formel til at holde nullet, så skal Erik Hamrén også finde ud af, hvordan offensiven bedst bliver sat sammen. Sousa bød sig til. Det samme gjorde Marco Ramkilde og Oliver Ross.

Særligt unge Ross har haft en fin træningslejr i Spanien, hvor han træning efter træning har vist noget initiativ. Den friskhed og optimisme skal AaB have mere af i visse situationer. Derfor er det oplagt at se mere til Oliver Ross, når turneringen begynder. Kan Sousa presse Prip, der ellers har set god i opstartsperioden? Og hvor står Bakiz i forhold til Ludewig? Jeg vover pelsen og påstår, at AaB er bedre stillet offensivt med Bakiz end den tyske back, der er i gang med at blive omskolet. Der kommer ganske enkelt flere mål ved at have Bakiz på banen, og dem får AaB brug for. Særligt hvis ikke defensiven snart viser tegn på fremgang i samme tempo, som AaB's offensive del rykker sig.