AaB knockoutet af SønderjyskE

FODBOLD: AaB gav lovninger om en god efterårssæson med indsatsen i Telia Parken i premiererunden, men søndag gjorde de deres for at fjerne de gode forventninger.

SønderjyskE sejrede med hele 4-1 på Aalborg Portland Park i en kamp, hvor AaB’s defensiv sejlede lige så meget, som vandmasserne gjorde det denne eftermiddag.

Morten Wieghorst havde givet genvalg til de 11 spillere, der havde gjort det godt i Parken, men hurtigt stod det klart, at Jores Okore ikke havde en god dag i AaB’s midterforsvar.

Forsvarsspilleren lagde ud med et par fejlafleveringer, og en af disse blev yderst kostbar. SønderjyskE kom i kontra, og Okore kastede sig ud i en hasarderet glidende tackling, der gav straffespark til gæsterne, og det blev sikkert eksekveret af Philip Zinckernagel.

AaB slog dog igen nærmest med det samme. Jores Okore sendte en lang bold op mod Jannik Pohl, og han fik den prikket videre med hovedet for næsen af målmand Sebastian Mielitz, der begik straffespark ved at bokse AaB-angriberen i hovedet.

Jannik Pohl eksekverede selv, og så var AaB tilbage i kampen. Kort efter skulle Jannik Pohl også have gjort det til 2-1, da han blev spillet helt fri på en glimrende aflevering fra Kasper Risgård, men denne gang sparkede Pohl forbi.

Og i stedet viste AaB’s defensiver problemer sig endnu engang. Et nyt boldtab fra Okore sendte Alexander Jacobsen igennem i venstresiden. Her var Kristoffer Pallesen for passiv i opdækningen, og inde foran mål fik Jakob Ahlmann ikke presset Troels Kløve, der let kunne heade i mål.

Kort før pausen kom hjemmeholdet på 3-1. Igen var Jores Okore indblandet, da han lagde sig ned i feltet. Zinckernagel lagde køligt bolden tilbage til en fremstormende Marcel Rømer, der lagde bolden i det fjerne hjørne med en velplaceret inderside.

I anden halvleg havde AaB flere gode tilbud for at komme på tavlen. Edison Flores måtte se en flugtning reddet på stregen, Kasper Pedersens hovedstød blev det samme, og Jannik Pohl fik slet ikke kraft på en afslutning efter godt forarbejde fra Jores Okore.

Og i stedet scorede SønderjyskE endnu engang. Kristoffer Pallesen tabte en duel på baglinje, så Ramon Rodrigues kunne lægge bolden ind i feltet. hvor Alexander Jakobsen headede på tværs til Mikael Uhre, der kunne skubbe bolden det sidste stykke ind over stregen.

Mod slutningen af kampen fik AaB givet debut til Filip Lesniak, der erstattede Magnus Christensen på den centrale midtbane.

AaB har et point efter de første to kampe - næste weekend venter en udebanetur mod FC Nordsjælland.