AaB-køb af keeper på plads

FODBOLD: AaB’s tilgang af målmanden Jacob Rinne, som NORDJYSKE fortalte om onsdag, er torsdag formiddag faldet på plads. Superligaklubben har for et ukendt millionbeløb købt den 24-årige svensker i den belgiske klub KAA Gent. Aftalen gælder helt frem til 30. juni 2022.

Dermed nåede Jacob Rinne kun én sæson i Gent, som i sommeren 2016 købte ham for 1,2 millioner euro i svenske Örebro SK. Allerede dengang havde AaB ham også på blokken.

- Jacob Rinne er en teknisk dygtig målmand, og da vi fik chancen for at tilknytte ham på en langvarig kontrakt, slog vi til, siger sportsdirektør Allan Gaarde.

- Michael Lansing (reservemålmand, red.) er givetvis ude for en længere periode, og derfor har vi fremskyndet tidsplanen for at hente en ny målmand. Vi er bevidste om, at Nicolai Larsen og Michael Lansing nu står over for skærpet konkurrence om pladsen som førstevalg, og en femårig aftale indikerer i sagens natur, at Jacob Rinne er en mand, vi tror på, uddyber Allan Gaarde.

Jacob Rinne nåede 24 officielle kampe for KAA Gent, men allerede fra torsdag træner han med sine nye klubkammerater.