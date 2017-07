AaB køber Viborg-back

FODBOLD: Det bliver som ventet Kristoffer Pallesen, der skal løfte arven efter Joakim Mæhle på højre back hos AaB.

Mandag meddeler AaB således, at man har hentet 27-årige Pallesen hos superliganedrykkerne fra Viborg.

- Vi ser Kristoffer som en stærk signing for vores hold og trup såvel på som uden for banen, og vi glæder os til at nyde godt af hans kvaliteter, hvor ikke mindst hans indstilling og hans drev fremad banen er velkendte faktorer, der kan være med til at styrke os, siger sportsdirektør Allan Gaarde i en pressemeddelelse.

Kristoffer Pallesen, der har en fortid i Hobro IK, havde et år tilbage af sin kontrakt i Viborg, men den aftale har AaB købt backen ud af. Ifølge NORDJYSKE’s oplysninger har det kostet på den anden side af to millioner kroner. Kristoffer Pallesen har skrevet under på en kontrakt med AaB frem til sommeren 2020.

- Jeg har i to-tre uger kendt til AaB’s interesse, og forhandlingerne er foregået diskrete og ordentlige, hvilket for mig vidner om stor professionalisme. AaB er en kæmpe klub med en stærk historie, og jeg er superstolt og glad for, at det hele er faldet på plads, og jeg var i går forbi anlægget og blev nærmest blæst bagover af de gode faciliteter, siger Kristoffer Pallesen.