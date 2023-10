AaB-komet er overrasket over sin egen udvikling

Med to mål i AaB's 4-1-sejr over AC Horsens satte Sebastian Otoa fredag aften et perfekt punktum for en rigtig god uge i den 19-årige sjællænders liv.

De to første mål i AaB-trøjen kom få dage, efter at han for første var blevet udtaget til det danske U21-landshold.

- Det har været en okay uge, må jeg sige. Begge ting er jeg superglad for, men det var dejligt at få scoret mine første mål for AaB. Som forsvarsspiller er det jo ikke så tit, man scorer. Jeg vil nok fejre det her lidt ekstra, men ellers gælder det jo bare om at restituere og være klar til næste opgave, siger Sebastian Otoa, der i løbet af efteråret for alvor har bidt sig fast i AaB's startopstilling.

Det har nu givet en udtagelse til U21-landsholdets EM-kvalifikationskamp mod Tjekkiet 17. oktober, selv om det hidtil i karrieren blot er blevet til tre kampe for henholdsvis U20- og U19-landsholdet.

- Det betyder rigtig meget for mig, at jeg er udtaget. Det er superfedt, at folk ser mig, men jeg er jo stadig ung og skal bare forsøge at suge til mig.

- Det er gået hurtigere, end jeg havde forventet i det her efterår, men det gælder om at tage et skridt ad gangen og fortsætte min udvikling, siger Sebastian Otoa.

AaB-træner Oscar Hiljemark var glad for sejren i Horsens, men han var ikke tilfreds med, hvordan hans hold forvaltede nogle gode omstillingsmuligheder. Foto: Martin Damgård

Selv om forsvarsspilleren fredag scorede sine to første mål i AaB-trøjen, var kampen ikke et spillemæssigt højdepunkt, mener AaB-træner Oscar Hiljemark.

- Jeg har set Sebastian spille bedre kampe med bolden, end han gjorde i dag, men defensivt gjorde han det fint, og så var han farlig i den anden ende. Det er dejligt for ham, at han fik scoret, og det under jeg ham, for han fortjener det virkelig, siger Oscar Hiljemark, der ikke er overrasket over, at den unge forsvarsspiller i efteråret har etableret sig på AaB-holdet.

- Jeg har kendt Sebastian i et godt stykke tid, og jeg tror alle, der har betragtet ham fra nært hold, kan se, at han besidder nogle attraktive kvaliteter både defensivt og offensivt. Der er stadig nogle detaljer, vi skal arbejde med, men han har et stort talent, som vi forhåbentlig kan folde ud på den bedst mulige måde, siger Oscar Hiljemark.

Han peger på flere punkter, hvor Sebastian Otoa stadig kan blive bedre.

- Der er noget i forhold til kropspositionen i forsvarsspillet og evnen til at scanne, hvad der sker omkring sig. Jeg synes også, at han kan udnytte sin fine teknik endnu bedre, men de sidste kampe har været rigtig solide, så det er små detaljer, siger Oscar Hiljemark.

Med sin imponerende entré på AaB-holdet ligner Sebastian Otoa et af nordjydernes mest oplagte salgsemner, og i den henseende kan AaB glæde sig over, at Sebastian Otoa i sommer satte sin signatur på en kontrakt helt frem til sommeren 2027.

- De har præsenteret mig for en rigtig god plan, som jeg tænker kan være med til at udvikle mig, siger Sebastian Otoa.

Sebastian Otoa får på U21-landsholdet selskab af klubkammeraten Oliver Ross, der lørdag blev efterudtaget oven på et afbud fra RB Salzburgs Maurits Kjærgaard.