AaB-komet har imponeret fra første fløjt: - Der er meget mere i vente

FODBOLD:Med en scoring i begge af AaB's superligakampe i 2021 har 18-årige Marcus Hannesbo sparket døren åben til nordjydernes førstehold, selv om han endnu ikke er en officiel del af truppen.

Offensiv-spilleren har udover scoringerne imponeret med både sin hurtighed og spilforståelse og blev sammen med midtbanespilleren Pedro Ferreira kåret til AaB's bedste i søndagens 1-1-kamp på Brøndby Stadion.

Mens Marcus Hannesbo for det meste af Fodbolddanmark var et ubeskrevet blad indtil for omkring en uge siden, så har AaB's tidligere U19-cheftræner og assistenttræner på superligaholdet, Lasse Stensgaard, kendt til det nordjyske talent i mange år. Han er imponeret over, hvordan Marcus Hannesbo har klaret springet til Superligaen.

- Det er altid forskelligt, hvordan spillere adapterer, når de kommer op på den hylde. Er man lige klar til det, og er man bare god i én kamp og så dårlig i de næste 10, men det har været fantastisk at se ham. Han har haft et forløb som ungdomsspiller, der ikke har været helt snorlige, fordi han har kæmpet lidt med sin krop tidligere. Det gør han heldigvis ikke længere. Hans største force er jo hans fysik, han er pivhurtig og spændstig, og han har også scoret et hav af mål på indlæg fra højre side, hvor han kommer ind på den bagerste stolpe, så der er meget mere i vente der. Han har i den grad vist, at han kan bruge sin fysik på øverste hylde, lyder det fra Lasse Stensgaard i den seneste udgave af NORDJYSKEs fodboldpodcast Ripodsten.

Inge blinker ikke

Her har han selskab i studiet af NORDJYSKEs sportsredaktør Claus Jensen, som også er dybt imponeret af, hvad den 18-årige AaB-komet har leveret indtil videre.

- Man kan nærmest frygte, at AaB bliver nødt til at sælge ham til sommer, hvis han fortsætter på det her niveau. Hvis nogen er klar til at smide 25 millioner kroner på bordet, så ved vi, at Inge (André Olsen, sportschef, AaB red.) ikke vil blinke med øjnene. Så sælger han ham, lyder det fra sportsredaktøren.

