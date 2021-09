AaB-kriger håbede på Aalborg Freja - men Midtjylland skræmmer ikke

FODBOLD:Udsigten til at skulle møde Superligaens førerhunde fra FC Midtjylland i pokalturneringens 1/8-finale - ovenikøbet på udebane - har bundfældet sig i AaB-lejren.

Forsvarsgeneralen Rasmus Thelander erkender dog, at det ikke var den lodtrækning, han personligt havde håbet på.

- Det havde helt klart været sjovere, hvis vi havde trukket Aalborg Freja, men jeg tænker stadig, at vi får en fed kamp i Herning. Hvis vi slår dem ud, så står vi i hvert fald stærkt i forhold til at gå hele vejen i pokalen.

- Vi har tidligere vist, at vi kan matche FC Midtjylland på deres hjemmebane. Jeg har i hvert fald en del gode minder dernede fra, så jeg glæder mig egentlig bare, tilføjer Rasmus Thelander.

Midtjyderne er det eneste hold, der har slået AaB i denne sæson, efter at de 24. juli vandt en ensidig forestilling 1-0 på Aalborg Portland Park. Her nogle måneder senere vil forsvarsspilleren dog ikke bruge den kamp som nogen målestok.

- Jeg føler, at vi har taget store skridt siden og er et helt andet sted nu. Vi har fået et rigtig godt fundament på holdet, så vi nu kan arbejde med at skærpe alle detaljerne. Kvaliteten i dagligdagen, miljøet og kulturen er bare blevet gradvist bedre, og det er også en af hemmelighederne bag vores succes i øjeblikket, lyder vurderingen fra Rasmus Thelander.

Han var ikke med, da AaB i tirsdags spillede sig forbi Lyngby med en overlegen 4-0-sejr i 1/16-finalen, men forsvarsspilleren melder sig helt klar til søndagens superligakamp på Brøndby Stadion.

- Jeg fik et lille slag mod OB i fredags, men jeg føler mig helt klar til Brøndby og glæder mig. Vi har stor respekt for dem, og det er et svært sted at spille. Men vi har gjort det godt derovre i de senere år, og det er en fed kamp at spille, hvor der bliver godt smæk på fra tribunerne, siger Rasmus Thelander.

Mathias Ross, der måtte melde forfald mod Lyngby på grund af sygdom, er også tilbage i fuld træning, så kun Rufo og Lucas Andersen sidder ude med skader.