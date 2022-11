AaB-krise har ændret mentaltræners dagsorden

AALBORG:Nedturene har stået i kø for AaB's superligahold i denne sæson.

Nordjyderne tog hul på sæsonen med ambitionen om at spille med i den bedste halvdel af 3F Superligaen, men nu er det i stedet en mere brutal virkelighed, der har mødt AaB-spillerne.

Med to spillerunder tilbage af efterårssæsonen er holdet blevet kastet ind i en kamp for at undgå nedrykning, idet der fra AaB's næstsidsteplads er fire point op til AC Horsens på den rigtige side af stregen.

Det er gået udover selvtilliden og har givet noget at arbejde med på det mentale plan for AaB's trænerstab og ikke mindst Martin Langagergaard, der har titel af præstationspsykologisk konsulent i klubben.

- Vores situation gør, at der er nogle lidt andre ting på agendaen i øjeblikket, men den gør også, at ting, vi arbejder med kontinuerligt, toner mere frem i sådan en periode, hvor resultaterne ikke går, som vi ønsker os.

- Spillerne er selvfølgelig påvirkede af ikke at vinde så meget, og det taler vi om, men jeg vil ikke sige, at spillerne er ramte. De er mere optagede af at vise, hvor dygtige spillere de er, og der opstår en naturlig usikkerhed, hvis man ikke lever op til de forventninger, man har til sig selv og hinanden, siger Martin Langagergaard.

AaB-spillerne fik endnu en hammer i ansigtet, da det i søndags blev til et 2-3-nederlag i Brøndby. AaB'erne fik efter en rædderlig begyndelse på kampen vendt 0-2 til 2-2 bare for at se Brøndby score et sejrsmål i dommerens tillægstid.

- Jeg blev ikke bekymret, for det bruger jeg aldrig rigtig tid på at være. Jeg ærgrede mig i en kort stund, men ellers hæfter jeg mig ved det udtryk, vi viste i modgang, og hvordan vi løste det i anden halvleg.

- I den anden klub, jeg er tilknyttet (Rosenborg, red.), stod vi i den modsatte situation i søndags, hvor det var os, der scorede i overtiden. Sådan er fodbold jo, så jeg er ikke bekymret, men jeg er selvfølgelig opmærksom på, hvad jeg ser, og hvad vi kan lære for at blive dygtigere, siger Martin Langagergaard.

AaB's præstationspsykologiske konsulent gør meget ud af at understrege, at det mentale arbejde med AaB-truppen foregår i et samarbejde med klubbens øvrige trænerstab.

- For et år siden, hvor vi lå nummer fire, talte vi meget om kommunikation, og det gør vi stadig. Det er Erik (cheftræner Erik Hamrén, red.) og resten af staben meget optagede af, og det er spillerne også.

- Vi kigger på, hvordan vi bliver dygtige til at skabe et godt sammenhold og måden, hvorpå vi kommunikerer med hinanden under træning, og hvordan vi både stiller krav til hinanden og bakker hinanden op.

- Der er ingen, der gør det med vilje, men med de resultater, vi har haft, bliver folk måske en lille smule mere irriterede, tavse eller indebrændte. Vi kigger på, hvad der skal til for at løse den situation, og der er jo noget helt konkret, man kan gøre ude på banen. Det taler jeg med spillerne om, og det gør trænerene også både før og under træningen, siger Martin Langagergaard.

Han vurderer ikke, at antallet af individuelle samtaler med spillerne er påvirket af den nuværende situation. Senest kom 17-årige Theo Sander i fokus med en afgørende fejl i hjemmekampen mod Viborg, men Martin Langagergaard ønsker ikke at fortælle om arbejdet med teenageren, der efter førstemålmand Josip Posavecs skade pludselig står med et stort ansvar i AaB's værste krise i et årti.

- Den slags kommenterer jeg aldrig, og det vil jeg heller ikke gøre her, siger Martin Lanagergaard.

Til gengæld vil han gerne fortælle om gensynet med AaB-cheftræner Erik Hamrén, som han også arbejdede sammen med i den svenske træners første periode i klubben, der sluttede med et dansk mesterskab i 2008.

Martin Langagergaard (forrest tv.) og Erik Hamrén arbejdede også sammen, da AaB i 2008 kunne fejre klubbens andet danske mesterskab. Arkivfoto: Martin Damgård

- Jeg er glad for at arbejde sammen med ham igen, for det er en person, jeg kender rigtig godt, og vi har også haft en del kontakt i den periode, hvor vi ikke har arbejdet sammen. Sammen har vi vundet et mesterskab i Danmark og to i Norge, så det har været ret meget plug and play.

- Han er, som han er med de dyder, han har, og på mange måder er han jo den samme træner, som han var for 14 år siden, men han har selvfølgelig udviklet sig med de erfaringer, han har haft, og jeg synes, at han er en endnu stærkere leder nu, siger Martin Langagergaard, der selv gjorde comeback i AaB for snart to år siden efter et ophold i FC København.