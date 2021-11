AaB krydser fingre for skadet forsvarsspiller - nøglespiller er i bedring

FODBOLD:Daniel Granli pådrog sig en ankelskade, da AaB i søndags besejrede FC Nordsjælland med 2-0 i 3F Superligaen.

Den norske forsvarsspiller måtte lade sig udskifte efter 18 minutters spil, og tirsdag var han heller ikke på træningsbanen.

- Det var en uheldig situation, hvor en modstander landede ned på hans ankel. Det gav et stort vrid, og han var i store smerter.

- Der er noget betændelse, men han får taget nogle billeder af anklen i dag, og så får vi nok et svar i morgen. Det er forhåbentlig ikke nogen alvorlig skade, og det er stadig muligt, at han kan spille på søndag, men det finder vi ud af de næste 24 timer, siger AaB-træner Martí Cifuentes.

Til gengæld var Pedro Ferreira tirsdag tilbage på træningsbanen, efter at han ellers måtte stå over søndagens kamp.

- Pedro får lidt problemer med lysken, når han spiller mange minutter på kort tid. Han mærkede lidt, og derfor besluttede vi os for, at det var klogest ikke at løbe nogen risiko, fordi det var vigtigt at have ham klar til kampen mod Randers. Han har det godt nu, så han er forhåbentlig klar på søndag, siger Martí Cifuentes.

Mod FC Nordsjælland blev Pedro Ferreiras plads på den defensive midtbane overtaget af Magnus Christensen, men han er i karantæne i den kommende superligakamp.

