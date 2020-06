AaB-kvinder besejrede ligahold i oprykningsjagt

FODBOLD:AaB's fodboldkvinder fik lørdag en rigtig god start i forsøget på at rykke op i landets bedste række, da det på udebane blev til en 3-1-sejr over BSF i den første kamp i kvalifikationsspillet.

Her kæmper AaB med fem hold om at få to pladser i Gjensidige Kvindeligaen, og med udesejren over BSF, der i denne sæson har spillet i den bedste række, kom AaB godt fra land.

AaB kom ellers bagud i første halvleg mod BSF, da Maja Albertsen gjorde det til 1-0, men Nicole Loren Robertson, Cornelia Kramer og Pernille Skrydstrup Pedersen scorede et mål hver i anden halvleg og sikrede AaB de tre point.

De to øvrige kampe i kvalifikationsspillet gav sejre til Odense Q og HB Køge, der vandt med henholdsvis 2-1 og 2-0 over B93 og Vildbjerg. Der resterer fire spillerunder, og næste opgave for AaB er en hjemmekamp mod B93 lørdag 13. juni.