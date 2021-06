AaB-kvinder blev reddet i sidste runde

FODBOLD:AaB's fodboldkvinder skal også i næste sæson spille i landets bedste række.

Det er en kendsgerning, efter at AaB'erne lørdag reddede livet i kvalifikationsspillet takket være en 1-0-sejr på udebane over ASA, Aarhus på et mål af Pernille Pedersen.

En forudsætning for, at AaB skulle redde sig var dog, at Odense Q samtidig skulle sætte point til i hjemmekampen mod AGF, der allerede var sikret en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen. Alligevel rakte aarhusianerne AaB en hjælpende hånd ved at spille 1-1 i Odense.

Dermed er det AaB og AGF, der slutter på kvalifikationsspillets to øverste pladser, der giver adgang til næste sæsons Gjensidige Kvindeliga.