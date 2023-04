AaB-kvinder er på oprykningskurs efter storsejr

SUNDBY:AaB's fodboldkvinder er godt på vej mod et comeback til landets bedste række.

Lørdag blev det til en sejr på hele 6-0 over Sundby, der ellers i modsætning til AaB har været en del af Gjensidige Kvindeligaen i denne sæson.

Sejren betyder, at AaB nu er på førstepladsen i oprykningsspillet med syv point efter tre kampe. AGF og Næstved har seks point og mødes søndag. De to øverst placerede hold får en plads i den bedste række.

Thea Rhode bragte AaB foran i Sundby, inden Estefania Fuentes del Razo med to scoringer sørgede for, at gæsterne gik til pause foran 3-0.

Kathryn Elizabeth Harvey, Julia Naomi Mortensen og Saira Posada Garreta scorede en gang hver i anden halvleg og bragte AaB's sejr op på tenniscifre.

Næste lørdag kan AaB tage endnu et skridt mod oprykning, når der venter en hjemmekamp mod Næstved.