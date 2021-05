AaB-kvinder er tæt på nedrykning

FODBOLD: Efter et 1-3-nederlag til AGF lørdag er det ikke længere i AaB’s egne hænder, om klubben også i næste sæson skal spille i landets bedste fodboldrække for kvinder.

For samtidig vandt Odense Q på udebane over B93, og dermed har AaB to point op til overlevelse før de sidste to spillerunder. AaB’s to sidste kampe er mod Sundby og ASA Aarhus, mens Odense mangler at møde ASA Aarhus og AGF. Sidstnævnte er allerede sikret en plads i næste sæsons Gjensidige Kvindeliga.

De dystre udsigter slår dog ikke AaB-træner Claus Larsen ud af kurs.

- For fem uger siden, da jeg overtog holdet, lå vi nummer fire med tre point op til redning, og vi havde lige tabt til vores nærmeste konkurrent. Siden har vi ikke tabt før i dag. Det er altid sjovest at kunne afgøre det selv, men vi gør alt, hvad vi kan for at vinde vores to sidste kampe. Jeg er sikker på, at AGF leverer det samme niveau som i dag i deres sidste kamp mod Odense, og gør de det, vinder de den kamp, siger han.

AaB’s nederlag lørdag til AGF var på baggrund af en skidt afslutning på første halvleg, hvor de østjyske gæster scorede tre gange på 12 minutter. I kampens tillægstid fik Gry Thrysø reduceret for AaB, men scoringen havde kun kosmetisk betydning.

- Vi startede kampen helt fantastisk og pressede dem. AGF var vel ikke over midten de første 18-20 minutter, og vi skulle have været foran, før de scorede. Vi havde også store chancer for at reducere i anden halvleg, men vi fik målet for sent.

- Jeg må rose pigerne for deres indsats, for AGF er et stærkt hold. De slog Brøndby i den sidste kamp i grundspillet og er bortset fra et nederlag ubesejret i 2021. Pigerne gjorde alt, hvad de kunne, men AGF var lidt skarpere i felterne, siger Claus Larsen.