AaB-kvinder flytter lokalopgør til Aalborg Portland Park

FODBOLD:Når AaBs hold i Gjensidige Kvindeligaen lørdag 17. oktober løber på banen til kampen mod Fortuna Hjørring, skrives der et lille stykke fodboldhistorie.

Kampen bliver nemlig den første kvindeligakamp, der afvikles på Aalborg Portland Park, fortæller klubben i en pressemeddelelse.

Det er lykkedes at lave en aftale om, at spille efterårets to sidste hjemmekampe i ligaen mod henholdsvis Fortuna Hjørring og Brøndby på Aalborg Portland Park.

- Vi arbejder hårdt på at give vores spillere på holdet i Gjensidige Kvindeligaen de samme muligheder som herrerne. Derfor et vi meget glade for at få lov til spille de to kampe på Aalborg Portland Park, siger Pia Nielsen, der er direktør i AaB Kvinde Elitefodbold.

AaB's næste hjemmekamp er 3. oktober mod HB Køge. Den spilles på den sædvanlige hjemmebane på Hornevej i Aalborg Øst.