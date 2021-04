AaB fyrer cheftræner: Vil skabe forandring

FODBOLD:Martin Dale Stephens er færdig som cheftræner for AaB's bedste kvindehold.

Efter lørdagens skuffende nederlag til Odense i kvalifikationsspillet til Gjensidige Kvindeligaen har den amerikansk fødte træner fået silkesnoren.

- Opsigelsen skyldes ikke utilfredshed med Martin Dale Stephens indsats, da han har gjort et godt stykke arbejde med det spillermateriale, han har haft til rådighed, siger sportschef Regin Iversen i en pressemeddelelse.

- Når vi alligevel griber til en opsigelse her midt i sæsonen, så er det fordi, at vi ønsker at skabe forandring og puste ny energi ind i truppen for at bevare troen på en placering i toppen, uddyber han.

Træningen af AaB's kvindeligahold varetages i resten af sæsonen af Claus Larsen, som igennem mange år har trænet forskellige klubber i mændenes 2. division. Han har blandt andet stået i spidsen for BSV, Fredensborg. Greve og Skovshoved.