AaB-kvinder har afløseren klar: Amerikaner bliver ny cheftræner

FODBOLD:For 14 dage siden var jublen enorm på Hornevej, da AaB's fodboldkvinder sikrede oprykning til Gjensidige Kvindeligaen.

Samtidig betød succesoplevelsen dog også et farvel til træner Kenneth Cortsen, der har taget klubben hele turen fra Kvindeserien og op i landets bedste række.

Ny mand på posten som cheftræner bliver Martin Dale Stephens, der oprindeligt er født i USA, men har boet i Danmark i store dele af sit liv.

Blandt andet har han haft et år som U-17-træner i Hobro, ligesom han også har været ungdomstræner i Lyngby. Han har også arbejdet som træner i både USA og England.

Derudover er Martin Dale Stephens træner med A-licens fra både DBU og Uefa og ved siden af jobbet som fodboldtræner arbejder han som sportspsykolog.

- Martin var hos os som andenholdstræner i forvejen, og der har vi allerede fået et godt indtryk af hans evner. Så det var som sådan ikke et svært valg, siger direktør for AaB Kvindefodbold A/S Pia Damsgaard Nielsen.

AaB vender tilbage på træningsbanen i næste uge, og allerede 8. august spilles første kamp i Gjensidige Kvindeligaen.