AaB-kvinder har ligafærten: Klar til oprykningsspil

FODBOLD: AaB er nyoprykkere i 1. division for kvinder, men den kendsgerning til trods har holdet spillet med helt i toppen. Belønningen kommer nu - to spillerunder før tid - hvor Kenneth Cortsens mandskab allerede er sikret en plads i forårets kvalifikationsrække.

Onsdag aften ødelagde de to nærmeste forfølgere i 1. division, pulje 2, det for hinanden ved at spille 2-2. Det betyder, at hverken Aarhus 1900 eller IF Lyseng har mulighed for at vippe topholdene AaB og Vildbjerg af pinden.

Hvem AaB-kvinderne til foråret skal duellere med om to pladser i næste sæsons 3F Liga ligger endnu ikke helt fast.

Kvalifikationsrækken kommer til at bestå af de nederste to hold fra 3F Ligaen - lige nu B93 og OdenseQ - samt de to øverste hold fra 1. division, pulje 1, aktuelt Farum og Næsby.

Foto: Kurt Bering