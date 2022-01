AaB-kvinder har redningsmanden på plads

FODBOLD:Det bliver Peter Pedersen, der står i spidsen, når AaB's fodboldkvinder torsdag tager hul på forberedelserne frem mod forårssæsonen, fortæller nordjyderne i en pressemeddelelse.

Peter Pedersen, der tidligere har været cheftræner for kvindeholdene i Vejle, Skovbakken og Kolding, tager over fra Claus Larsen, der blev fyret ovenpå en dårlig efterårssæson.

- Vi er rigtig glade for, at det er lykkes os at ansætte Peter Pedersen. Vi har prioriteret at finde en træner med erfaring fra kvindesiden, og vi er sikre på, at Peter er den helt rigtige til at føre os til en ny sæson i Gjensidige Kvindeligaen, siger AaB-direktør Kjeld Simonsen.

AaB endte i efteråret på sidstepladsen i grundspillet i Gjensidige Kvindeligaen og deltager i foråret derfor i nedrykningsspillet.