AaB-kvinder henter forstærkninger i USA

FODBOLD:AaB i landets bedste kvindelige fodboldrække har hentet to forstærkninger i USA, fortæller klubben søndag på Facebook.

Der er tale om den amerikanske venstrekantsspiller Maggie Bell samt den offensive midtbanespiller Jessica Miclat, der trods opvækst i USA har spillet fire kampe for det filippinske landshold.

AaB hentede blot et enkelt point i efterårets 12 kampe og skal dermed bruge foråret på at forsøge at redde sig fri af nedrykning fra Gjensidige Kvindeligaen.