AaB-kvinder holdt liv i håbet

FODBOLD:AaB er i fuld gang med at kæmpe for overlevelse i Gjensidige Kvindeligaen. Her deltager aalborgenserne i kvalifikationsspillet, hvor to af de seks deltagende hold sikrer deltagelse i landets bedste række til næste sæson.

Med søndagens sejr på 2-0 over Varde, der i denne sæson har spillet 1. division, er AaB fortsat fire point bag AGF på andenpladsen og seks point bag Sundby på førstepladsen.

Målene af Frida Vang og Benedickte Moss i første halvleg betød samtidigt, at nordjyderne hentede tre point på B93 på tredjepladsen. Københavnerne tabte nemlig til Sundby og er nu kun ét point foran AaB. Alt imens er der seks point ned til Odense og Varde, der begge har tabt de første fire kampe i kvalifikationsspillet.

Der resterer seks opgør i AaB's kamp for overlevelse i Kvindeligaen. Her venter blandt andet en kamp mod netop kvalifikationsspillets tophold, Sundby, og en mod AGF. Begge mandskaber har slået AaB efter grundspillets afrunding.