AaB-kvinder holdt stand: Fik årets første point mod topholdet

FODBOLD: For første gang i sæsonen formåede AaB’s nyoprykkede kvinder at få point i landets bedste række.

Det skete endda imod topholdet, FC Thy - Thisted Q, der dermed også mistede placeringen som tophold i Gjensidige Kvindeligaen.

- Jeg synes, vi spiller en rigtig god kamp, og vi viser endnu engang, at vi udvikler os fra uge til uge. Denne gang havde vi haft meget fokus på ikke at forære dumme mål væk som følge af standardsituationer eller personlige fejl, og det lykkedes vi med. Jeg synes, vi var rimeligt gode til at holde dem væk fra målet, siger AaB-træner Martin Dale Stephens.

- For det her hold er det en helt ny udfordring. Det er spillere, der har været vant til at vinde i 1. division, og nu er de pludselig med på et helt andet niveau. Men vi fik scoret et mål, og vi fik vores første point. Og det er utroligt dejligt, siger AaB-træneren.

AaB skal næste gang gæste topholdet Brøndby.

Kampfakta: 1-0 Mia Olesen (47. minut), 1-1 Matilde Kjeldgaard (71. minut) VIS MERE

- Og det er endnu en kamp, hvor vi skal lære. Det bliver ikke nemt, siger træneren.

På den modsatte side var der ikke samme tilfredshed med det ene point.

- Det er jo en kamp, vi vinder, hvis bare vi scorer på vores chancer. Vi har vel tre af de helt store muligheder. Men vi vidste også, at AaB ville komme ud og fighte en vis legemsdel ud af bukserne for at få point imod os. Og det gjorde de. Vi må også sige, at vi før i tiden har haft heldet med os. Nu var det så deres tur i dag, siger Thy-træner Torben Overgaard.

- På mange måder står AaB jo i den situation, som vi gjorde for nogle år siden, og det forvaltede de godt i dag. Samtidig var det en ny rolle for os, at vi står som store favoritter, og den forvaltede vi måske til gengæld ikke helt perfekt

FC Thy ligger dog stadig på andenpladsen - to point efter topholdet Brøndby.AaB.