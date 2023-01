AaB-kvinder klar til pokalfinale

FREDERIKSHAVN:AaB's kvinder er klar til at kæmpe om trofæet, når der søndag spilles pokalfinaler i floorball i Arena Nord i Frederikshavn. Aalborgenserne viste ingen nåde i lørdagens semifinale, hvor de udraderede Herlev fra den næstbedste række med 12-1.

Det lykkedes til gengæld ikke for Frederikshavn Blackhawks at gøre deres nordjyske rivaler selskab i kvindefinalen, da de måtte se sig slået 9-4 af Copenhagen i den anden semifinale.

AaB og Copenhagen indleder søndagens finalestævne klokken 13.

Hos mændene var der også mulighed for at få to nordjyske hold i finalen, men her var det AaB, der snublede i lørdagens semifinaler. Hvidovre Attack viste sig klart stærkest og vandt 10-5.

Efter deadline for denne avis skulle de forsvarende pokalmestre fra Frederikshavn Blackhawks forsøge at spille sig tættere på en ny triumf, da de mødte Rødovre FC. Du kan læse om resultatet af anstrengelserne på nordjyske.dk.

Søndagens finale er programsat til klokken 16 i Arena Nord.