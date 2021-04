AaB-kvinder ligger til nedrykning: - Det bliver afgjort i allersidste spillerunde

FODBOLD:AaB’s kamp for overlevelse i Kvindeligaen kommer til at strække sig helt til sidste kamp i kvalifikationsspillet. Sådan lyder det fra cheftræner for AaB-kvinderne.

Lørdag tabte nordjyderne nemlig til Odense Q, der har tilbragt sæsonen i 1. division.

- Der er ikke noget, som bliver afgjort før sidste spillerunde. Vi har dem én gang til og otte kampe igen. Næste weekend har vi AGF, og slår vi dem, så er vi med igen. Men det bliver afgjort i sidste spillerunde og går an på, om man trækker sig sejrrigt ud af de tætte kampe, siger Martin Dale Stephens.

- Alle hold i rækken kan overraske, og det kommer til at være 10 finaler, tilføjer træneren.

AaB har tre point op til AGF og Odense Q, der indtager de to pladser, som giver adgang til Kvindeligaen i næste sæson.