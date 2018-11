AaB-kvinder ser ingen udvej: Må gå efter oprykning

FODBOLD: En fantastisk efterårssæson i kvindernes 1. division i fodbold sluttede med en magtdemonstration af rang fra oprykkerne AaB.

I sidste spillerunde blev Aarhus 1900 spillet ned under græsset med hele 9-0. Julie Madsen nettede hele fire gange for AaB, mens Sofie Lundgaard scorede tre mål i storsejren.

- Vi er blevet bedre spillet sammen, som efteråret er skredet frem, og både mentalt og taktisk har vi udviklet os meget. Samtidig har vi fået nogle af de skadede spillere tilbage her mod slutningen, og det betyder også meget, siger AaB-træner Kenneth Cortsen.

Cheftræner Kenneth Cortsen (th.) er imponeret over holdets udvikling. Arkivfoto: Kurt Bering

Holdet vinder 1. division pulje 2 og skal spille med i forårets kvalifikationsrække til 3F Ligaen.

Kenneth Cortsen forventer at kunne holde sammen på truppen, og selvom det ikke er målsætningen at rykke op allerede nu, er det alligevel et muligt scenarie.

- Vi er ydmyge, men på den anden side skal den bare have fuld gas i det kvalifikationsspil. Vi har ikke noget at tabe, og alt andet end at gå efter en af de to oprykningspladser ville være mærkeligt, pointerer cheftræneren.